Se det her: Vanvittigt drama i overtiden

I en hæsblæsende Superliga-gyser delte Vejle og Viborg mandag aften i Nørreskoven. Gæsterne udlignede i syv minutters overtid på en ripost efter et brændt straffespark

Vejle Boldklub og Viborg fik et point hver, da holdene mandag spillede 2-2 i et sandt drama på Vejle Stadion.

Et hovedstød fra Viborgs Justin Lonwijk på en returbold fra et straffespark i syv minutters tillægstid sikrede det ene point til udeholdet.

Vejle fik ellers en drømmestart på begge halvlege, men det var altså ikke nok til, at værterne kunne hive alle tre point med fra kampen.

Overordnet set var spillet meget ligeligt fordelt mellem de to hold igennem hele kampen, og derfor var det ikke ufortjent, at kampen endte uafgjort.

Allan Sousa bragte værterne i front på straffe i begyndelsen af kampen. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Med otte spillerunder igen har Vejle fire point op til FC Nordsjælland, der ligger på den gode side af nedrykningsstregen. Viborg har på syvendepladsen tre point ned til AGF.

Vejle fik den bedst tænkelige start på kampen, da holdet efter kun fire minutter kom foran på et straffespark, der sikkert blev sparket ind af angriberen Allan Sousa.

Lykken varede dog kort for vejlenserne, idet Viborgs midtbanespiller Jakob Bonde kun ti minutter senere udlignede efter endnu et straffespark.

Lige før pausen var Viborg tæt på score endnu engang, da venstrebacken Christian Sørensen tordnede et frispark på overliggeren.

Anden havleg var præget af masser af drama. Foto: Claus Fisker

I anden halvleg fik Vejle i stedet igen en drømmestart. Arbnor Mucolli bragte hjemmeholdet foran 2-1 med en præcis afslutning uden den store kraft, inden stadionuret rundede 50 minutter.

I resten af kampen bølgede spillet meget frem og tilbage, og med fem minutter igen blev Vejles Raul Albentosa udvist, da spanieren modtog sin anden advarsel.

Viborg lykkedes derfor med at presse på til sidst, og med sekunder igen scorede Justin Lonwijk til slutresultatet 2-2 på en returbold, efter at Jakob Bonde havde skudt et straffespark på overliggeren.

