Sent nederlag frustrerer Vejle-profil: Vi var bedst

Vejle led mandag efter bittert nederlag i Superligaen, da holdet tabte med 0-1 ude til Sønderjyske efter en sen scoring.

Gæsterne kom, især i starten af kampen, til flere gode muligheder, og forsvarsprofilen Mads Greve mener da også, at Vejle havde fortjent mere.

- Jeg er mega irriteret og frustreret over at have tabt. Jeg synes, vi leverede en rigtig god indsats og var det bedste hold, men vi fik ikke udnyttet alle de chancer, vi skabte, især i første halvleg, siger Greve.

- Vi burde have ført med to i pausen, da vi var meget dominerende på bolden og pressede dem godt.

- Det gør det endnu mere frustrerende, at de fik scoret på nærmest den eneste chance, de havde, og at vi nu står med nul point efter to kampe.

Vejles nye cheftræner Carit Falch ærgrede sig efter kampen, men føler trods alt, at spillet i mandagens kamp var langt bedre end i 0-2-nederlaget til Randers i premieren.

Sønderjyskes anfører, Marc Dal Hende (nederst), er tilfreds med, at holdet endnu ikke har lukket mål ind i Superligaen. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

- Det giver en sur-sød fornemmelse, for vi har virkelig rykket os på mange områder, og vi var det bedste fodboldhold i en udekamp mod Sønderjyske og skabte alle de chancer, der skal til for at vinde.

- Vi mangler den sidste kvalitet, og der skal vi tage fat i os selv. Der er så mange parametre, hvor vi kan være tilfredse, men det kan ikke nytte noget, at vi ikke har højere kvalitet, når vi når til afslutningsmulighederne, siger Falch.

Sønderjyske har over sommeren skiftet ud på cheftrænerposten, hvor tyske Michael Boris er kommet til.

Holdets anfører Marc Dal Hende føler ikke, at fire point efter to kampe uden at lukke mål ind kunne være meget bedre med en ny træner ved roret.

- Vi ved, at der kommer en masse af disse kampe i Superligaen, som bliver meget tætte, og som sagtens kan ende uafgjort, hvilket vi også har set med tydelighed i denne runde, så når man kan tage disse sejre, rykker det virkelig.

- Der er meget stor forskel på at komme fra land med fire eller to point efter to kampe. Man kan ikke forvente meget mere end det efter to svære kampe, og i denne tætte Superliga betyder resultater som disse alt, siger venstrebacken.