Skraldespandskast koster Vejle bøde på 100.000 kroner

En metalskraldespand kastet på en linjedommer. En baneløber. Drikkevarer kastet på dommerne. Og hiv i trøjen på en linjedommer fra en fan.

Det gik vildt for sig, da Vejle tog imod AGF i nedrykningsslutspillet i april. Alt for vildt ifølge Fodboldens Disciplinærinstans, som onsdag har stukket Vejle Boldklub en bøde på 100.000 kroner for balladen.

Det skriver Dansk Boldspil-Union (DBU) på sin hjemmeside.

Fire minutter før tid i kampen, som AGF endte med at vinde 4-2, måtte kampen afbrydes i fem minutter, da flere kontroversielle kendelser havde fået Vejle-fansene til at gå amok.

Det var blandt andet her, en fan kastede en skraldespand på en af linjedommerne. Der blev også kastet andre genstande på banen fra de vrede Vejle-fans.

- Dommer Peter Munch Larsen har i sin indberetning af kampen beskrevet, at der løb en tilskuer på banen, at der blev kastet flere genstande på banen deriblandt en metalskraldespand, som ramte den ene linjedommer, samt at der blev kastet væsker og råbt diverse ting efter dommerne i spillertunnelen.

- Her hev en Vejle-tilskuer desuden fat i den ene linjedommers trøje bagfra, står der i kendelsen.

Vejle Boldklub har taget skarpt afstand fra episoden, og klubben har givet to års karantæne fra Vejle Stadion til tre fans.

Desuden kan personen, som kastede metalskraldespanden på linjedommeren, se frem til en sigtelse for vold, meddeler Vejle ifølge DBU.

Vejle rykkede i weekenden ud af Superligaen efter et samlet nederlag til Hobro i opgørene om direkte nedrykning.

