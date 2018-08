Skyder drop-snakken ned: - Jeg lavede ingen fejl i dag

HJØRRING (Ekstra Bladet): For anden kamp i træk lignede Pavol Bajza ikke den glimrende målmand, som indledte sæsonen så fornemt for Vejle Boldklub.

Keeperen virkede usikker i sine indgreb, og ved Vendsyssels føringsmål var slovakken bestemt ikke uden skyld, da afslutningen fra 18-årige Mads Boe Mikkelsen hoppede ind over armen på stakkels Bajza, der også droppede fælt to gange i sidste runde mod FC Midtjylland.

Men slovakken behøver ikke medbringe kvaje-Bajza til næste VB-samling, for han er allerede tilgivet af både træner og holdkammerater.

- Der er ingen grund til at pege nogen folk ud, alle i første halvleg var en katastrofe. Han kunne måske have gjort mere ved den, men så igen fik Moses Opondo al for meget plads foran mål før afslutningen. Vi var slet ikke agressive nok, og jeg vil ikke klandre Pavol, lød det fra Adolfo Sormani, der i vanlig karismatisk stil gav udtryk for, at hele holdet, inklusiv træneren, burde have været skiftet ud i pausen.

Så galt gik det dog ikke for vejlenserne, og gæsterne fik da også rettet op på den skidte afslutning på første halvleg, der blev ‘kronet’ af Bajzas drop, som altså ikke er et drop i Vejle.

- Det var en forfærdelig indsats fra os, og Vendsyssels føringsmål var lavpunktet. Det er utroligt, at ingen af vores vores spillere gik til deres mand (Moses Opondo, red.), der uhindret kunne lægge bolden af til deres angriber, der klaskede den ind, sagde Mads Greve.

- Var det ikke nærmere et drop?

- Næ, det synes jeg ikke. Vi andre skule have gjort mere for at forhindre situationen inden. Jeg tror, Pavol så den meget sent, lød det diplomatiske svar fra Greve.

Hovedpersonen selv, Pavol Bajza, mente heller ikke, han kunne forhindre det føringsmål, som Mads Boe Mikkelsen satte ind efter 44 minutter.

- Jeg rørte bolden, men det var ikke nok. Jeg vil gerne redde alt, men sådan er livet ikke. Jeg synes ikke, det var mit mål, for vi var meget passive i vores forsvarsspil op til. Jeg lavede to klare fejl mod FCM, men i dag (fredag, red.) lavede jeg ingen, sagde Pavol Bajza.

Lad os være enige om at være uenige…

