Stadion eksploderer: Rekord-publikum til jysk gyser

Blækket var knap tørt, da Vejles nye stjerneangriber Allan Sousa leverede varen.

Oprykkerne breakede kort før kampstart, at kontrakten med den 22-årige angriber var blevet forlænget til sommeren 2021.

Som i sæsonpremieren svigtede Allan Sousa ikke, da han påny blev sat til at sparke et straffespark, som var begået mod ham selv af gæsternes Jesper Juelsgaard.

Dermed sørgede han med sæsonens tredje mål for, at den genopstandne jyske klassiker endte ud i pointdeling.

Gæsterne var kort forinden kommet i front, da AGF netop havde sendt Mustapha Amini på banen.

Australierens første aktion var en fornem iscenesættelse af et mål fra fodboldens ABC.

Casper Højer Nielsen blev sendt afsted i venstre side og fik smækket bolden tilbage i feltet, hvor den tidligere holdkammerat fra deres fælles Lyngby-tid, Bror Blume hamrede bolden i nettet.

Målene var med at fyre op under en udsolgt kamp.

10.254 tilskuere sørgede for en perfekt ramme for en klassikeren, som dansk fodbold har savnet.

Det begyndte ellers halvlunkent, og 1. halvleg var en smule kedeligt trods høj stemning omkring banen.

Vejle var toneangivende uden at være farlige, og det var gæsterne, som havde opgørets første store mulighed.

Desværre for AGF sjuskede Jakob Ankersen, da han kom fri midt på hjemmeholdets bane og i stedet for at udfordre Vejles slovakiske målmand, Pavol Bajza forsøgte han at lobbe bolden ind fra små 30 meter med et meget magert resultat.

Bolden gik langt ved siden af, og nyoprykkerne slap med skrækken.

Der skulle et AGF-mål til at genantænde kampen og det sidste halve time blev ganske forrygende, hvor begge mandskaber havde mulighed for at snuppe alle tre point.

Blandt de mange, som havde valfartet til opgøret, var et hav af Vejles gamle koryfæer.

Således kunne man i loungen se navne som Allan Simonsen, Thomas Gravesen, Ulrik le Fevre, Tommy Troelsen m. fl.

De så alle ud til at have en hyggelig aften.

