Stiktosset på direkte tv

I det meste af anden halvleg lignede det en tiltrængt sejr til Vejle Boldklub.

Langt inde i tillægstiden fik Viborg dog tilkendt et straffespark begået mod Christian Sørensen. Jakob Bonde brændte fra 11-meterpletten, men Justin Lonwijk scorede på riposten.

Efterfølgende var Vejle-målscorer Arbnor Muccoli voldsomt utilfreds med dommer Mads-Kristoffer Kristoffersen.

- Nu må vi droppe al den snak. Det er fuldstændig vanvittigt, det der foregår. Han vælger at give et straffe i 95. minut, der er tvivlsomt. Jeg forstår ikke, hvorfor man ikke venter og lader VAR-vognen tjekke det.

- Vi træner, vi giver alt, og så møder vi op her, og så bliver det ødelagt på den måde. Jeg synes, at det er fuldstændig vanvittigt. Jeg skal passe på, hvad jeg siger nu, men jeg synes, at det er fuldstændig vanvittigt, lød det fra Vejles offensive spiller til TV3 Sport.

Han blev desuden spurgt, om han syntes, at det var dommerens skyld, at Vejle ikke fik sejren. Hertil svarede Muccoli 'uden tvivl'.

Muccoli er stiktosset lige efter kampen. Screendump: TV3 Sport

Se hele interviewet samt episoden, der gav straffespark, i klippet øverst.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra dommerchef Michael Johansen og dommer Mads-Kristoffer Kristoffersen, så de kan svare på kritikken fra Muccoli.

Vejle ligger 11'er under stregen med fire point op til FC Nordsjælland på den rigtige side af stregen. Vejle har otte kampe tilbage til at undgå nedrykning - blandt andet to opgør mod Nordsjælland.

Se alle fire mål fra Vejle-Viborg lige her: