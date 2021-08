Storklubber forbereder bud på guldfugl

Store klubber i Tyskland har fået øjnene op for Wahid Faghir i Vejle, og der ventes at komme bud i dette tansfervindue

Der har længe været forholdsvist stille omkring Wahid Faghirs fodboldmæssige fremtid.

Men nu begynder flere storklubber at røre på sig og intensivere jagten på det 18-årige stortalent, der har indledt Superliga-sæsonen med en enkelt scoring i fire kampe.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger, så peger pilen mod Tyskland, hvor flere klubber ligner en seriøs bejler til Vejle-angriberen.

Det drejer sig om storklubber som Hertha Berlin og Eintracht Frankfurt, mens også traditionsklubber som Schalke 04 og Nürnberg udviser interesse.

Wahid Faghirs mål mod Tyskland under U21-EM har ikke gjort interessen mindre for Vejle-talentet. Foto: Emil Agerskov

Det besværlige coronamarked gør dog, at der først forventes at ske noget mere konkret med Wahid Faghir hen mod slutningen af transfervinduet, hvor der formentlig er dryppet millioner af euro ned gennem systemet.

Til gengæld forventes det også, at der stensikkert vil komme bud, når september nærmer sig på kalenderen. Så er det op til Vejle og Faghir...

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger står Vejle fast på en pris i omegnen af 40-45 mio. kr. for deres stjerneskud, og Superliga-klubben har ikke tænkt sig at slække på de krav, da man har kontrakt med Faghir frem til udgangen af 2022.

Det er ikke utænkeligt, at angriberen kan øge salgsprisen, hvis han brænder banen af i Danmark i efteråret.

Men får Vejle et tilfredsstillende bud, så slår klubben til. Et salg i størrelsesordenen 40 mio. kr. vil være en sejr for ejerne af VB og talentudviklerne i klubben.