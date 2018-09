Storklubber jagter Superliga-profil: Så meget koster han

Storklubber på stribe var mødt frem for at følge Vejles Allan Sousa, der ifølge Ekstra Bladets oplysninger har fået et stort prisskilt om halsen

VEJLE (Ekstra Bladet): Vejles store angrebsprofil, Allan Sousa, var en tydeligt skuffet mand, da han blev pillet fra banen i fredagskampen mod Randers.

Han havde lynet én gang i en fantastisk soloaktion i første halvleg, hvilket var nok til et Vejle-point. Men brasilianeren ville gerne have vist sig endnu mere frem, hvilket er ganske forståeligt, hvis angriberen havde fået samme information inden kampen, som Ekstra Bladet.

Tilskuerpladserne var nemlig spækket med talentspejdere og andet godtfolk, der holdt skarpt øje med Allan Sousas kvaliteter.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger var klubber som Watford, Hamburger SV og Zulte Waregem på plads, ligesom unavngivne klubber fra Bundesligaen og den amerikanske MLS ligeledes var taget en tur i Nørreskoven. Udelukkende for at se på Allan Sousa.

- Det er flatterende, når du siger, at så mange klubber var mødt op for at holde øje med mig. Men jeg spillede ikke for talentspejderne. Jeg spillede for Vejle. Jeg lavede mål i de første fire kampe, men scorede så ikke igen før i dag. Så jeg må hellere koncentrere mig om Vejle, lød det fra Allan Sousa.

Skuffet over at blive skiftet ud

Brasilianeren, der sidste sæson sammen med holdkammeraterne Louati og Vinicius fik en intern karantæne på grund af disciplinærproblemer, var på ingen måde tilfreds med at blive skiftet ud kort inde i anden halvleg.

Han nægtede i hvert fald at lytte til cheftræner Adolfo Sormanis forklaring og satte sig demonstrativt på bænken. Efter kampen havde Sousa enten fået styr på følelserne eller et lynkursus i pressehåndtering.

- Jeg var skuffet over at blive skiftet ud. Jeg vil altid score et mål mere, og jeg mente, jeg havde minimum ti minutter mere i benene, men det er trænerens beslutning, og jeg havde fortalt ham, at jeg havde smerter i lysken.

Om Allan Sousas 58 minutter på banen var nok til at overbevise de europæiske storklubber må stå hen i det uvisse lidt endnu, selv om angriberen gjorde god figur.

'Der er altid en risiko'

Eventuelle købere skal i hvert fald have den store pung frem, hvis Sousa skal købes fri af Vejle, der har kontrakt med sin angrebsrubin frem til sommeren 2021.

Vejles tekniske chef, Jacob Krüger, forlanger ifølge Ekstra Bladets kilder i omegnen af 25-30 mio kr. for Allan Sousa. Et beløb, der kan stige, hvis angriberen genfinder sin målstime fra sæsonstarten.

Jacob Krüger havde ikke lyst til at kommentere den voldsomme interesse for Allan Sousa, men det havde cheftræner Adolfo Sormani.

- Der vil altid være interesse for en spiller med Sousas kvaliteter. Han har udviklet sig godt, og der vil altid være en risiko for at miste en så dygtig spiller, når transfervinduet åbner. Jeg mener dog, han kan lære meget i Vejle endnu.

Allan Sousa har scoret fem mål i 11 Superliga-kampe for Vejle dette efterår.

