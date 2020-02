Stort millionoverskud i Vejle

Vejle Boldklub var i mange år en af dansk fodbolds store lidelseshistorier. Den fallerede storklub kunne ikke rykke op i Superligaen igen, og hver gang den udsendte regnskab, stod der røde tal på bundlinjen. I sommeren 2016 var det helt skidt; klubben havde kun fire førsteholdsspillere på kontrakt.

Her knap fire år senere præsenterer VB sit største overskud i mands minde: 11,5 millioner. I fjor lavede klubben også et lille plus på 1,5, og det glæder administrerende direktør Henrik Tønder.

Han kalder det et flot resultat. Især med tanke på, at Vejle rykkede ud af Superligaen midt i regnskabsåret 2019, som overskuddet gælder for. Og hvordan har VB så båret sig af med så stort et plus i et nedrykningsår? Flere sponsorpenge og store spillersalg.

- Nedrykningen var dyr. Det siger sig selv. Vi er gået glip af mange indtægter. Men vi har fastholdt og lagt på de kommercielle indtægter. Det er en stor del af omsætningen, og det er positivt, siger Tønder til tipsbladet.dk.

- Kombineret med salg af Rasmus Lauritsen, Andreas Jungsdal til AC Milan, Gustav Nilsson til Häcken og en god udlejning af Allan Sousa til en belgisk klub og salget af "Steve" Trawally har vi kunnet fastholde et højt niveau i forhold til 1. division og generere overskud.

Selv om direktøren er glad for overskuddet, slår han fast, at man ikke skal forvente samme størrelse hvert år. Men hvis Vejle skal klare sig i fremtiden, hvor der kun er plads til 12 hold i Superligaen, skal klubben heller ikke lave for mange af de underskud, der indtil for nylig var normalen.

-Hvad skal der til for, at Vejle Boldklub kan klare sig over tid? Jeg tror, det er afgørende, at vi får lavet en bæredygtig forretning, således at vi ikke hvert år brager igennem med store underskud. Det gør os ikke konkurrencedygtige, siger direktør Tønder.

Som det er nu, befinder Vejle sig i et lag af klubber, der kan risikere at veksle mellem Superligaen og 1. division. Elevatorhold. Den slags er med direktørens ord enormt slidsomt økonomisk, for det er dyrt at skulle finde de 10-20 millioner kroner, det koster at rykke ned.

Så VB skal fortsætte med at øge sine sponsorindtægter og med at sælge spillere til gode penge. For når man har lidt på kistebunden, kan man tillade sig at forlange noget mere, næste gang udlandet vil handle.

- I vores situation har vi den luksus, at vi ikke er tvunget til at sælge. Vi kan vælge at sælge. Der er meget stor forskel. Hvis man er tvunget til at sælge på grund af økonomiske kvaler, er det ikke sikkert, man får den bedste pris. Hvis man kan undvære at sælge, kan man diktere den pris, der er attraktiv, siger Henrik Tønder.

En anden vej til at få mere for spillerne er at rykke op i Superligaen. Vejle overvintrer på førstepladsen i 1. division og tager hul på foråret lørdag eftermiddag ude mod Fremad Amager.