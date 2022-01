Superliga-boss får sin ønskespiller

Peter Sørensen bliver genforenet med Edgar Babayan i Vejle Boldklub, hvor den gennembrudsstærke kantspiller i første omgang får kontrakt med Vejle Boldklub resten af indeværende sæson.

Det kunne bold.dk som det første medie afsløre, og de oplysninger stemmer overens med Ekstra Bladets.

Det forventes, at Edgar Babayan præsenteres allerede onsdag aften, da armeneren har sat kursen mod Tyrkiet, hvor vejlenserne er på træningslejr disse dage.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har det været et brændende ønske fra cheftræner Peter Sørensen at få noget x-faktor og uforudsigelighed ind i offensiven til at støtte Allan Sousa på kanten.

Edgar Babayan skal bringe kreativitet ind i VB-offensiven. Foto: Lars Poulsen

Peter Sørensen og Edgar Babayan kender hinanden særdeles godt fra deres fælles fortid i Hobro, hvor armeneren blomstrede, selv om Hobro kæmpede forgæves mod nedrykning.

Babayan leverede 12 oplæg og fem mål i 19/20-sæsonen, ligesom han lagde ud med lyn og torden den efterfølgende sæson i 1. division, da det blev til fem mål og to oplæg i ti kampe.

Det er dén magi, Peter Sørensen og Vejle har behov for i foråret, og selv om Edgar Babayan tidligere på ugen fik ophævet sin kontrakt på Cypern med Pafos FC, hvor det ikke er blevet til megen spilletid, så kommer den tidligere Superliga-profil i nogenlunde form, da han har været inde omkring kamptruppen hele efteråret.

Der foreligger ifølge Ekstra Bladets oplysninger ingen option på en forlængelse af aftalen mellem Vejle og Babayan, men det er på ingen måde udelukket, at samarbejdet fortsættes, hvis opholdet i Nørreskoven bliver en succes.

Husker du Hugo Ekitike i Vejle-trøjen? Nu lurer Chelsea og Paris Saint-Germain.

Vejle kickstartede karrieren: Nu lurer Chelsea og PSG

--------- SPLIT ELEMENT ---------