Superliga-klub indgår millionaftale

Der blæser nye vinde over Vejle Boldklub i Nørreskoven, og nu kan den ambitiøse Superliga-klub også snart præsentere en ny, stor sponsor-aftale, der vil rykke klubben betydeligt.

Ekstra Bladet erfarer nemlig, at Vejle til den kommende sæson indgår en aftale med Royal Unibrew, der er Danmarks næststørste bryggerivirksomhed.

De eksakte økonomiske detaljer fremgår ikke, men aftalen bliver af længerevarende karakter og vil give Vejle Boldklub 'et betydeligt økonomisk rygstød i millionklassen'.

Derudover skal aftalen sikre en forbedret fan- og sponsorkulturen i klubben ved bl.a at skabe en bedre pre-match-oplevelse for fansene samt at etablere en ny lounge på stadion.

Royal Unibrew kommer til at sætte sit præg på Vejle Stadion i de kommende år. Foto: Ernst van Norde

I forbindelse med den ny aftale kommer Royal Unibrew til at omdøbe Carlsberg-tribunen til slet og ret at hedde Nørreskoven til ære for klubbens fans.

Aftalen kommer i det hele taget til at tale ind i Vejles satsning pmed mere lokal forankring, da bryggeriet tidligere har haft produktion og taphal lige i nærheden af Vejle Stadion.

Royal Unibrew ejer de danske bryggerier Albani, Faxe, Maribo Bryghus og Ceres og har desuden en række bryggerier i udlandet.

Det har ikke været muligt at træffe Vejles salgschef, Mads Bro Hansen, for en kommentar.

Læs også: Sommerrengøring i FCK: Her er PC's store plan (Ekstra Bladet PLUS+)