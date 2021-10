Superliga-klub river kontrakten i stykker

Vejle Boldklub har ophævet kontrakten med den franske kantspiller Kevin Yamga, der fortsætter karrieren i iransk fodbold.

Det oplyser superligabundproppen lørdag på klubbens hjemmeside.

- Desværre er Kevin gledet længere væk fra startelleveren.

- Eftersom vi allerede er godt besat på kanterne, er det den eneste rigtige løsning for Kevin, at vi følger hans ønske om at søge mere spilletid andetsteds, siger teknisk chef i Vejle, Johan Sandahl.

Det er godt et år siden, at Vejle hentede den 25-årige franskmand på en fri transfer efter et ophold i Portugal hos Desportivo Aves.

Selv om Yamga aldrig fik sit gennembrud i Vejle, så opnåede han alligevel 34 kampe for superligaklubben.

- Vi siger farvel til en vellidt spiller, som har bidraget til et godt træningsmiljø og til de gode dynamikker i spillertruppen, siger Sandahl.

Kevin Yamga fortsætter karrieren i den iranske klub Esteghlal.

Vejle indtager sidstepladsen i Superligaen med to point for 11 kampe. Søndag gæster vejlenserne de regerende mestre fra Brøndby.

Ekstra Bladet har set nærmere på, hvordan Vejle undgår katastrofen og får vendt bøtten i Superligaen.