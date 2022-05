Superliga-klub straffes for dårlig bane

Banen på Vejle Stadion lever ikke op til de krav, der er til et Superliga-stadion, og derfor er jyderne blevet tildelt en bøde på 25.000 kroner. Det meddeler Fodboldens Disciplinærinstans.

Det er andet år i træk, at Vejle Boldklub bliver tildelt en bøde på baggrund af baneforholdene i Nørreskoven.

- Fodboldens Disciplinærinstans vurderer, at Vejle Boldklub to sæsoner i træk ikke har bestået Divisionsforeningens ligabanetest. Fodboldens Disciplinærinstans bemærker, at Vejle Boldklub har bestået 6 ud af 9 hårde tilstandskrav, men at ’Skridstyrke’ og ’Plantedække’ i begge ligabanetest og dermed i begge sæsoner ikke er bestået.

- På den baggrund vurderer Fodboldens Disciplinærinstans, at Vejle Boldklub ikke har efterlevet punkt 7.8.4.3 om B-krav vedrørende banestandarder for græs- og hybridbaner i Manual for Herre-DM Superliga sæson 2022/2023, lyder det i begrundelsen.

Vejle Boldklub oplyser, at man har en plan klar for, hvordan baneforholdene på stadion i fremtiden kan leve op til de krav, der stilles. Vejle Boldklub vil sammen med Vejle Kommune anlægge en helt ny hybridbane til sommer.

Den nedrykningstruede Superliga-klub blev onsdag ekspederet ud af pokalsemifinalen af FC Midtjylland.