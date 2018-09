Superliga-træner indberettet: 'Når du kommer til Vejle, slår jeg dig ihjel'

Temperamenterne var i kog, da AC Horsens og Vejle mødtes på årets sidste officielle sommerdag.

Sådan plejer det at være, når de østjyske lokalrivaler ramler sammen, men ifølge Horsens-lejren gik Vejle-træner Adolfo Sormani langt over stregen.

Efter afslutningen på 0-0 kampen 31. august i Horsens skulle den temperamentsfulde italienske træner verbalt have truet hjemmeholdets Oliver Drost på livet.

'Oli, når du kommer til Vejle, slår jeg dig ihjel’, sagde Sormani ifølge Horsens-lejren. Det afviser Vejle-træneren dog.

Dagen efter opgøret valgte Horsens at indberette Vejle-træneren til Fodboldens Disciplinærinstans.

Den har dog ikke åbnet en sag mod Sormani på grund af bevisets stilling. Med andre ord: Disciplinærinstansen mener ikke, at det er tilstrækkeligt bevist, at Sormani truede Drost.

Sormani så rødt

Vejle-træneren var dog stærkt ophidset efter kampen og ville helt tydeligt udveksle et alvorsord med Oliver Drost.

Horsens-angriberen havde ikke ladet Vejle sparke bolden ugeneret ud af banen, efter spillet havde været stoppet på grund af en hovedskade.

Vejle-spillerne var også utilfredse. Både Drost og Ramadani så gult, mens episoden fik Sormani til at se rødt og ifølge Horsens true Oliver Drost på livet.

Vejle-træner Adolfo Sormani er en temperamentsfuld herre og gik ifølge Horsens over stregen efter de to klubbers møde i august. Foto: Lars Poulsen

’Oli, bare vent til næste gang, jeg ser dig i Vejle. Bare vent. Oli, når du kommer til Vejle, slår jeg dig ihjel’, skulle Sormani ifølge Horsens have sagt.

Den italienske træner har tidligere haft Drost i sin trup. Og Horsens-spilleren bor stadig i Vejle…

Krævede undskyldning

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger skulle fire Horsens-spillere plus holdets fysioterapeut have bekræftet, at de hørte Vejle-trænerens udbrud, der faldt på engelsk.

Kampens dommer, Morten Krogh, har imidlertid intet hørt, og derfor står der ikke noget i dommerrapporten fra kampen.

Derfor var det også Horsens, der valgte at indberette Vejle-træneren, fordi klubben mente, at Sormanis trusler burde få en konsekvens.

Horsens-lejren gjorde efter opgøret Vejles tekniske chef Jakob Krüger opmærksom på, hvad der ifølge dem var sket i sekunderne efter slutfløjt.

Oliver Drost (tv.) har en fortid i Vejle, hvor den nuværende Horsens-angriber havde Sormani som træner. Foto: Jens Dresling

Den Gule Fare ønskede, at Sormani undskyldte over for Oliver Drost for at få sagen løst i nogenlunde mindelighed.

Da det ikke skete, valgte klubben at indberette Sormani.

Vejle Boldklub har undskyldt over for Drost. Undskyldningen er dog ikke kommet fra Sormani, men fra teknisk chef Jacob Krüger.

Fodboldens Disciplinærinstans beslutning om ikke at åbne en sag kan ikke appelleres. Og det ændrer Vejles undskyldning ikke på.

Sormani: Jeg har intet at undskylde

Adolfo Sormani føler, at Oliver Drost brød fairplay-reglerne og det gør ham irriteret. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

VEJLE (Ekstra Bladet): Vejle-træner Adolfo Sormani føler på ingen måde, at han har gjort noget forkert i relation til Oliver Drost efter slutfløjtet i Horsens.

Ekstra Bladet snakkede med den varmblodede Vejle-træner efter træningen torsdag, og han havde ingen problemer med at give sin udlægning af episoden.

- Vi er vidende om, at der er lavet en indberetning fra AC Horsens grundet det, du sagde til Oliver...

- Oliver Drost... jeg føler det var en misforståelse, siger Adolfo Sormani og starter sin forklaring.

- Det er så mærkeligt, fordi det er let at sige, at 'Toto' Sormani er ubehøvlet. Samtidig er der ingen der bider mærke i, at bare to meter bag mig sidder der mennesker, der smider øl mod mig og min stab.

- Det er sjovt, at ingen klager over det eller snakker om det. Jeg har aldrig oplevet det samme i Vejle.

'Han var ikke en gentleman'

- Senere er der en spiller, der er unfair og ikke optræder som en gentleman. Endnu nu engang er det ikke noget noget, som folk snakker om.

- I sidste minut af kampen stopper dommeren kampen og vil efterfølgende lade bolden falde. Det var helt tydeligt en bold, som vi skulle have tilbage. Vi havde givet AC Horsens bolden tilbage indtil flere gange tidligere i kampen på tilsvarende vis.

- I den her situation går Oliver Drost ind med knopperne forrest mod vores spiller. Og jeg sagde til ham bagefter, at han ikke havde været en gentleman. Efter min opfattelse er det sådan spillet er.

- Jeg vil ikke acceptere den slags. Når mit hold afleverer bolden, sparker vi jo heller ikke bolden ned i hjørnet og lægger pres på med det samme.

- Den slags har brug for opmærksomhed. Ikke fra 'Toto' Sormani, men fra journalister, kommentatorer og eksperter, der har et job, hvor de skal vide den slags.

- Jeg bliver ubehøvlet, når folk behandler mig, som om jeg er dum. Jeg har været i mange lande, så jeg ved, når en spiller ikke opfører sig som en gentleman.

- Og når jeg ser det, så skal jeg nok fortælle den spiller det, selv om han kommer fra det andet hold. Det var det der skete, men ingen snakker om det, der gik forud.

- Men det var årsagen til, at jeg beklagede mig til Oliver Drost, og uanset hvad andre påstår, sagde jeg bare til ham, at han ikke var en gentleman.

- Horsens skriver i sin klage, at du direkte sagde, at når du møder ham i Vejle...

- Det er jo sikkert, at han er med i Vejle, når vi mødes...

- ... og så vil du dræbe ham?

- Nej, nej, nej... jeg sagde bare til ham, at fremtiden er på Vejle Stadion. Vi kommer til at møde ham her. Og vi kommer ikke til at glemme det der. Med garanti.

Glemmer det ikke

- Det er meget enkelt. Det handler ikke om at få hævn. Men jeg kommer ikke til at glemme det der.

- Det betyder bare, at næste kamp, når noget tilsvarende sker, så vil vi gøre nøjagtig det samme. Hvis folk så mener, at det ikke er fair, må jeg jo fortælle dem, at det samme skete i den første kamp.

- Det er meget usædvanligt, at klubber indgiver en klage over modstanderens træner. Føler du ikke, at du har reageret for voldsomt?

- Hvis jeg er den første, så er jeg glad. Hvis det er konsekvensen af, at jeg forsøger på at rette noget, der er galt, tager jeg det med.

- Kan det ikke tænkes, at AC Horsens bare ville have en undskyldning?

- Jeg har intet at undskylde. Det er dem, der burde undskylde for det, som de gjorde

- Fordi de ikke fulgte fairplay-reglerne?

- Abslout. Der er ikke noget at diskutere der.

