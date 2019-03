Superliga-træner stopper omgående

Vejle skal have ny cheftræner, efter at Adolfo Sormani stopper i klubben

Adolfo Sormani stopper som cheftræner i Vejle med øjeblikkelig virkning. Det meddeler Superliga-klubben tirsdag aften.

Det var italieneren selv, der har valgt at trække stikket i Nørreskoven. Beskeden fik Vejles direktør, Henrik Tønder, umiddelbart efter søndagens nederlag til FCK. Det fremgår på klubbens hjemmeside.

– Adolfo Sormani orienterede mig efter FCK-kampen og bad om at blive løst fra sin kontrakt, da han vurderede, at holdet havde brug for ny energi og inspiration for at sikre eksistensen i Superligaen, siger Tønder.

Han forklarer, at bestyrelsen tog beslutningen til efterretning, og at der var stor respekt for det valg, som den nu forhenværende Superliga-træner har taget.

Fra direktionens side vil den karismatiske træner især blive husket for sit markante taktiske aftryk, han satte på truppen, da han overtog tøjlerne i 2017, mens klubben var i 1. division. Siden er det gået stærkt.

- Det arbejde førte slutteligt Vejle Boldklub til oprykning til Superligaen efter ni sæsoner udenfor det gode selskab. Det vil Adolfo Sormani blive husket for, siger Tønder.

Hovedpersonen selv begrunder sit farvel ved at kigge på antallet af erobrede point, der ikke har været tilfredsstillende. I hvert fald ikke, hvis det står til Sormani

– Det handler for mig alene om at levere resultater, og jeg er skuffet over, vi ikke har fået flere point ud af vores indsats. Det er en utrolig stærk spillertrup med stor kvalitet, siger Sormani.

– Jeg tror, der skal nogle nye kræfter til, der kan forløse potentialet. Derfor meddelte jeg klubben, at jeg gerne ville stoppe, og jeg er glad for, at de har lyttet til mit ønske.

Italieneren håber nu på, at nye kræfter kan sørge for, at der kommer nok med point på tavlen, så klubben kan sikre sig overlevelse i Superligaen.

På den led smækker Sormani ikke med døren, når han går ud. Han har ellers været genstand for kontroversielle udtalelser og kritisable optrin undervejs i sit virke som træner i Superligaen.

Mest markant var episoden, hvor Sormani snakkede i telefon med sin assistenttræner, selv om italieneren sad i karantæne på tribunen. Den måde at styre tropperne på gav kun bagslag og yderligere dage i straffeboksen.

Nu slipper han for at blive overvåget. Nu slipper han tøjlerne i Vejle.

