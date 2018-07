Superligaens nye bomber overrasker: Vil ikke sælges

Fodboldfremtiden kom på plads i timerne op til kampen. Nu skal kæresten og datteren på et år hentes til Vejle.

Den forrygende brasser Allan Sousa vil have orden i sagerne. Derfor vil han snart giftes, men inden da skal der i løbet af en måned komme styr på visumpapirerne, så den lille familie langt om længe bliver genforenet i Vejle.

- Jeg er en smule ensom, lyder det fra Allan Sousa, som ikke på banen ser ud til at lade sig mærke af, at de kæreste befinder sig så langt væk som Brasilien.

Den 22 årige brasilianer, som i sidste sæson i 1. division ikke skilte sig synligt ud, ser allerede ud til at være et kæmpe hit i Superligaen.

Med sæsonens tredje mål sørgede han for, at den genopstandne jyske storklassiker endte med et point til hver side med 1-1 på tavlen.

For anden gang i tre kampe var han sikkerheden himself fra 11 meter pletten.

Bolden blev hamret op i krogen til 1-1, mens Allan Sousa mod Hobro frækt scorede på en såkaldt Panenka.

- Det var først, da jeg forlod Brasilien, at jeg blev gammel nok til at skyde straffe, grinede Allan Sousa, som i timerne op til kampen forlængede med Vejle til sommeren 2021.

- Meningen er, at jeg vil spille kontrakten ud.

Vejle og AGF måtte tage en deler, da det blev 1-1 i Nørreskoven. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Derfor skal Vejle ikke regne med en ny stor handel lige med det samme, som oprykkerne ellers var ved at få for vane.

Det vil da også være synd og skam, hvis ikke Vejle vil bruge genkomsten til Superligaen på at etablere sig.

Superligaen har brug for den hæderkronede klub. Det var aftenens opgør mod AGF et godt bevis på.

Der var udsolgt på det nye stadion i Nørreskoven, og det vil sige, at der var 10254 tilskuere omkring klassikeren, som efter en sløv 1. halvleg vågnede efter pausen.

Trods høj stemning omkring banen var spillerne i varmen ikke særlig aktive. Kampen blev først antændt af AGF's mål til 1-0, som var en Lyngby-specialitet.

Angrebet var godt nok iscenesat af den netop indskiftede australier Mustapha Amini, som spillede Casper Højer Nielsen fri i venstre side.

Sidstnævnte smækkede bolden bagud i feltet, hvor holdkammeraten fra en fælles Lyngby-tid, Bror Blume dukkede op og sparkede bolden i nettet.

- Jeg vidste, hvor bolden kom. Vi har tidligere scoret efter samme mønster, siger Bror Blume.

