Superligaklub føler sig snydt: - Vurdér selv!

Vejle Boldklub missede en gylden mulighed, da østjyderne i seneste runde spillede 0-0 med de direkte nedrykningskonkurrenter fra FC Nordsjælland.

Endda med en mand i overtal i 80 minutter plus det løse …

Tingene kunne dog have set helt anderledes ud, hvis Vejle havde fået det straffespark i den dybe overtid, som man i høj grad følte sig snydt for, da Jonas Jensen-Abbew smadrede direkte ind i Luka Djordjevic i feltet.

Discoverys kommentator på kampen, Peter Piil, udbrød i sekundet, at sådan en hændelse ville have udløst en kendelse alle andre steder på banen end netop i feltet.

Skulle Vejle have haft et straffespark, da Luka Djordjevic blev hamret i græsset i skæbnekampen mod FCN?

Den montenegrinske angriber blev knockoutet i en sådan grad, at han måtte køres fra banen på en båre, men dommer Jakob Kehlet undlod at fløjte i situationen, ligesom VAR-vognen heller ikke reagerede.

Dermed måtte vejlenserne lade sig nøje med en nullert og to tabte point i kampen for overlevelse.

Luka Djordjevic måtte hjælpes fra banen, efter han blev tromlet over i feltet. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

I det hele taget føler man ikke i Vejle Boldklub, at de berømte marginaler har været med klubben i kvalifikationsspillet, hvor dyrebare point er gået tabt.

Helt fra den øverste top til spillerne på banen har man udtrykt irritation internt over flere dommerkendelser.

I runde 23 mod AGF er opfattelsen i Vejle, at Frederik Tingager begik et klokkeklart straffespark mod Arbnor Mucolli på Aarhus Stadion. Der blev ikke fløjtet, og kampen endte 0-0.

Se Arbnor Mucolli blive nedlagt i duel med Frederik Tingager efter 40 minutter.

Følelsen af at blive bortdømt blev voldsomt forstærket runden efter, da Vejle var på vej mod tre ultravigtige point mod Viborg, inden indskiftede Dimitrios Emmanouilidis begik et tyndt straffespark efter 90 minutter.

Dimitrios Emmanouilidis var knust, efter han kostede dyrebare point. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Det brændte viborgenserne i første ombæring, men riposten blev headet i kassen, og dermed var to point tabt på ny for Vejle.

Begår Dimitrios Emmanouilidis straffe mod Viborg her? Kenneth Emil Pedersen mener, det er til den billige side.

Vejles Arbnor Mucolli var ikke i tvivl om, hvad han mente om Viborgs straffespark i de døende sekunder.

- Nu må vi droppe al den snak. Det er fuldstændig vanvittigt, det der foregår. Han vælger at give et straffe i 95. minut, der er tvivlsomt. Jeg forstår ikke, hvorfor man ikke venter og lader VAR-vognen tjekke det.

- Vi træner, vi giver alt, og så møder vi op her, og så bliver det ødelagt på den måde. Jeg synes, at det er fuldstændig vanvittigt. Jeg skal passe på, hvad jeg siger nu, men jeg synes, at det er fuldstændig vanvittigt, lød det fra Vejles offensive spiller til TV3 Sport.

Han blev desuden spurgt, om han syntes, at det var dommerens skyld, at Vejle ikke fik sejren. Hertil svarede Muccoli 'uden tvivl'.

Mads-Kristoffer Kristoffersen var ikke populær i Vejle efter kampen mod Viborg. Dommeren måtte assisteres fra banen af sikkerhedsfolk. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Sådan er stemningen helt generelt i Vejle Boldklub p.t., ifølge Ekstra Bladets oplysninger.

Man føler sig ganske enkelt snydt, men selvom man ærgrer sig over de marginaler, der har kostet dyrt, har klubben officielt ikke lyst til at udtale sig nærmere.

- I Vejle Boldklub udtaler vi os ikke om de konkrete situationer eller dommerkendelserne, som Ekstra Bladet også har fundet frem, men det er klart, at det står enhver frit for at kigge på dem og så vurdere dem selv, siger Vejles kommunikationschef, Morten Pelch, der altså ikke har yderligere kommentarer.

Vejle spiller fredag aften mod SønderjyskE i Haderslev i en kamp, hvor der skal tre point på kontoen, hvis overlevelseschancerne skal holdes i live.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

De nye stærke mænd i Nørreskoven

Ivan Prelec har imponeret i Vejle og får stor indflydelse i den kommende sæson. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

I Vejle Boldklub er man så småt ved at indstille sig på, at den i næste sæson står på fodbold på næstbedste klasse i Nørreskoven.

I hvert fald hvis ikke det lykkes at få tre point med fra nedrykningsbraget i Haderslev fredag aften.

Alligevel er der ingen panik at spore i Nørreskoven.

I et interview med Ekstra Bladet fortalte klubejer Andrew Zolotko, at han og de øvrige ejere er klar til at skyde de millioner i fodboldklubben, som en nedrykning koster.

I 2009 frygtede man i Vejle for, om en nedrykning reelt ville ende med at tage livet af den hæderkronede fodboldklub. Dér er Vejle ikke længere.

Derudover skal investeringen i akademiet fortsættes, ligesom Vejle Boldklub efter vinterens transfervindue er blevet bestyrket i troen på, at det er den rette mand, der har fået nøglerne til pengekassen når det kommer til transfers.

Marius Nicolae har ramt plet med Raul Albentosa, Miiko Albornoz og Ebenezer Ofori, der har løftet niveauet betydeligt i truppen.

Marius Nicolae har haft en god hånd på vinterens transfermarked. Særligt indkøbet af Raul Albentosa (billedet) har givet kredit i Nørreskoven. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Lucas Hägg-Johansen har været ramt af sygdom og småskader, men man har ikke mistet troen på den svenske keeper endnu.

Der er ingen tvivl om, at en nedrykning vil betyde en ny åreladning i Vejle Boldklub til sommer, men nu har Andrew Zolotko en mand, han har fuld tillid til på sportschefposten.

Det har han også i trænersædet, hvor Ivan Prelec har imponeret stort på de interne linjer.

Andrew Zolotko har sit dream team på plads på nøglepositionerne. Forvent kun heftig aktivitet på spillersiden i Vejle Boldklub ... Foto: Kenneth Lysbjerg Koustrup

Den 34-årige kroat er kommet til Danmark med helt nye idéer, og bulletinerne går på, at han har skabt en god dynamik og glæde i truppen. Cheftræneren anses som en ny, stærk mand i Vejle Boldklub.

Ivan Prelec var godt klar over, at han risikerede at blive 1. divisionstræner næste sæson. Derfor bygger han allerede nu med de lange briller på.

Forventningen er, at Prelec i samarbejde med Marius Nicolae skal sætte kursen i sommerens transfervindue og ad den vej sikre en hurtig tilbagevenden til Superligaen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Panik før lukketid: Her er Vejles plan