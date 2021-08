Tæt på kæmpehandel

Wahid Faghir spillede med 99 procents sikkerhed sin sidste kamp for Vejle Boldklub, da Jyllands Rubin blev kørt fuldstændig over mod FC København.

Som Ekstra Bladet har kunne berette om i uger, så har flere tyske klubber kastet deres kærlighed på den talentfulde 18-årige angriber.

Det er endt med at blive Stuttgart, som er i førertrøjen omkring Faghir og er mest seriøs omkring et bud på angriberen.

Kilder fortæller til Ekstra Bladet, at der stadig forhandles tæt mellem Vejle og Stuttgart, der har desperat brug for forstærkninger i frontkæden efter flere skader til klubbens angribere.

Til formålet er Andrew Zolotkos forretningspartner, Lucas Chang, fløjet til Danmark for at hjælpe med de igangværende forhandlinger.

Vejle Boldklub forlanger i omegnen af 40 mio. kr. for sin guldfugl. Hvordan pengene skal falde, kan der stadig forhandles om, men beløbet bliver der ikke rokket meget ved.

Wahid Faghir skal koste i omegnen af 40 mio. kr. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Det er Stuttgart indstillet på, og derfor ligner det også, at en handel er yderst sandsynlig, inden transfervinduet smækker i natten til onsdag. Måske endda inden.

Hovedpersonen selv var ganske ordknap efter den sandsynlige afskedskamp mod FCK.

- Hvis det var min afskedskamp, så er jeg træt af, det skulle gå sådan. De spillede os ud af banen.

- Nu er der megen snak om et skifte for dig. Hvad er din drømmedestination?

- Det skal være et sted, hvor jeg kan få spilletid og fortsætte min udvikling.

- Hvordan lyder Bundesligaen i dine ører sådan rent hypotetisk?

- Det lyder spændende. Det er en god liga, hvor jeg ville kunne tage store skridt.

- I samme hypotetiske spor, hvordan lyder f.eks. Stuttgart?

- Det er en stor klub, en spændende klub. Helt sikkert spændende, men jeg ved ikke noget konkret, lød det fra Wahid Faghir.

Wahid Faghir fik ikke den afsked med VB, som han havde håbet. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Vejles tekniske chef, Johan Sandahl, var ikke behjælpelig med at løfte sløret yderligere.

- Jo, det bliver nogle travle dage. Der skal et par spillere ud, og et par spillere ind. Vi har hele tiden sagt, at hvis det rette bud kommer på Wahid Faghir, både for ham og for os, så sælger vi ham. Det er ikke til at sige, om vi når dertil, lød det fra Johan Sandahl.

Med forbehold for at forhandlingerne kollapser i den afgørende fase, så ligner Wahid Faghir ny mand i Stuttgart inden 48 timer.

