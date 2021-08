Tæt på kæmpesalg? Tyskere jagter Vejle-stjerne

Wahid Faghir kan snart været tabt for Vejle. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger var Stuttgart mandag aften i Farum for at se nærmere på den 18-årige angriber

Det trækker op til endnu et stort Superliga-salg.

Slutspillet om Wahid Faghir er i gang, og den 18-årige angrebsjuvel kan være fortid i Vejle, inden måneden er omme.

- Det må vi se til den tid. Som det ser ud lige nu, er jeg Vejle-spiller, men vi må se, hvor det ender henne, sagde Wahid Faghir til Ekstra Bladet efter Vejles 1-3-nederlag til FC Nordsjælland.

Tyske og italienske klubber har længe haft Faghir på radaren, og han blev fulgt tæt mandag aften i Farum.

Vejle har tidligere afvist et Faghir-bud på ca. 25 mio. kr. fra en italiensk klub. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Blandt de omkring ti udenlandske klubber på Right to Dream Park var en lille håndfuld Bundesliga-klubber.

Blandt dem Stuttgart, der ifølge Ekstra Bladets oplysninger var kommet for specifikt at besigtige U21-landsholdangriberen.

Den første lille times tid følte den tyske klubs udsendte muligvis, at han spildte sin tid, men så viste Faghir, hvorfor han var rejsen - og måske 40 mio. kr. - værd.

Han fik bolden uden for feltet, rundede et par FC Nordsjælland-spillere og sparkede den fladt ind bag Eduardo Dos Santos Haesler.

Scoringen gav ikke Vejle point, men kan sikre Faghir skiftet til Bundesligaen.

For Stuttgart er hårdt ramt af skader på angrebsfronten og jagter forstærkning.

Stuttgarts Mohamed Sankoh blev båret fra banen i Bundesligaens første spillerunde. Foto: Homas Kienzle/AFP/Ritzau Scanpix

Det hollandske stortalent Mohamed Sanko blev alvorligt knæskadet i sæsonpremieren, og fredag rev Sasa Kalajzic skulderen af led mod Leipzig. Han skal opereres og er ude resten af året.

Stuttgart skal finde en angriber hurtigt, og det er formentlig også i det lys, at besøget i Farum skal ses.

- Der er hele tiden nogen, der sidder der. Nu har jeg vænnet mig til det og har det helt fint med, at de sidder der.

- Jeg spiller bare mit spil, sagde Wahid Faghir, der i nederlagets stund havde svært ved at glæde sig over sin egen fuldtræffer:

- Jeg er lige så skuffet som alle andre. Jeg tænker ikke over, at jeg har lavet et mål og skal være glad for det. Det er jeg slet ikke.

Med sin reducering skabte Faghir spænding, men FC Nordsjællands sejr var yderst fortjent. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Wahid Faghir er de seneste måneder blevet nævnt som et emne i flere tyske klubber, efter han under sommerens U21-EM scorede mod tyskerne.

Han har under halvandet år tilbage af sin aftale, så det er ved at være sidste chance for Vejle i forhold til at score den helt store milliongevinst.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger håber klubben at kunne få op mod 40 mio. kr. for Faghir, der nu er oppe på otte scoringer i 32 Superliga-kampe.