Totalt kaos: - Dommeren fejler fuldstændig

VEJLE (Ekstra Bladet): Det var en ond, ond skæbne for Vejle, der søndag måtte indse, at man ender sidst i gruppespillets pulje et.

Forud for den kendsgerning blev vi serveret for den ene vanvittige hændelse efter den anden i Nørreskoven, og det bizarre forløb ved 1-0-målet og udligningen kort derefter må være nogle af de mærkeligste scener i Superligaens historie.

- Vejles Jakob Schoop sagde, jeg skulle løbe ned og score efter deres mål. Det er det underligste mål, jeg nogensinde har lavet. Men jeg synes egentlig, det var en fair løsning, og det viste nosser af Vejle-folkene, at de ikke ville have 1-0-scoringen til at sidde på sig, lød det fra Patrick Mortensen, der altså blev hattrick-helt.

Den scoring, VB’erne ikke ville have siddende på sig, blev sat ind af Vladen Yurchenko, der flugtede et dommerkast ind bag Kamil Grabara i stedet for at give udeholdet bolden i fred og ro.

Vejle-spillerne var alt andet end tilfredse med Peter Munch Larsens indsats. Foto: Ritzau Scanpix

- Man skal være fair, og Vladen sagde selv, han ikke gjorde det med vilje. Der var mange følelser i spil, og vi diskuterede på kryds og tværs og kom frem til, at det eneste rigtige var at give AGF et mål. Der var ikke enighed til at begynde med, men det kom der, sagde Vejle-anfører Jakob Schoop, der stadig, forståeligt, ikke havde fået pulsen ned kort efter 2-4-nederlaget.

- Vi blev snydt, så vandet driver, da AGF scorer til 3-2. Dommeren kalder en spiller op for at give et gult kort, hvilket gør, at Greve er ude af position. Alligevel tillader han gudhjælpemig at AGF sætter frisparket hurtigt i gang, og så kan de jo uhindret score til 3-2, hvilket knækker os. Det er ikke AGF’s skyld - det er dommeren, der fejler fuldstændig, sagde Jakob Schoop, der blev bakket op af Mads Greve:

- Han fløjtede ikke op, efter det gule kort. Jeg er slet ikke, hvor jeg skulle være i situationen. Lige nu føler jeg mig bortdømt, men det er svært at sætte ord på, for det har været den vildeste kamp, jeg nogensinde har deltaget i, sagde Mads Greve, der også fik sendt en ‘hilsen’ til holdkammerat Allan Sousa, der indledte ‘festlighederne' med et rødt kort for at nikke Jakob Ankersen en skalle i brystkallen.

- Det er fuldstændig tåbeligt at gøre, når vi kæmper for livet i Superligaen. Den kendelse ramte dommeren da rigtigt, og der er bare ærgerligt, at Sousa ikke tænkte sig om. Det gik ud over os andre, og det satte os i en svær situation, sagde Mads Greve, der med al sandsynlighed nu må undvære Allan Sousa i tre kampe.

En Vejle-fan forsøgte også at komme i nærheden af kampens dommer for at fortælle hans mening om indsatsen. Foto: Ritzau Scanpix

AGF’s cheftræner, David Nielsen, var ligeledes godt oppe at køre efter dramaet. Ikke ude af kontrol på nogen måde, hvilket nok også er nemmere, når man står som sejrherre, men alligevel fik cheftræneren fyret en svada af mod modstanderen.

- Det var et fedt derby, hvor begge hold bragte ild. Jeg kan godt forstå, de er bitre over at tabe kampen, for det var en vigtig kamp for dem, men at de står og beskylder os for manglende fair play efter 3-2-scoringen, det forstår jeg intet af, sagde David Nielsen med hentydning til en batalje med nogle VB-assistenter.

- Vi træner i at sætte frispark hurtigt i gang, og når så Vejle-bænken vil have os til at give dem et mål, fordi vi tager et hurtigt frispark - det gør mig lidt gal. Det er op til dommeren at vurdere, om vi må sætte bolden i spil eller ej, sagde David Nielsen.

AGF og Vejle får nu en velfortjent pause fra hovedrollen i næste runde, hvor AC Horsens og Sønderjyske skal fordele anden- og tredjepladsen mellem sig.

