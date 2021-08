Trænerjagt: Vejle tæt på legende

Der er nu kun to kandidater i spil til det ledige trænersæde i Vejle Boldklub.

Det drejer sig om den rumænske legende Dan Petrescu og så det velkendte, danske navn Peter Sørensen.

Det erfarer Ekstra Bladet fra kilder tæt på Vejle Boldklub.

53-årige Dan Petrescu er nok hovedsageligt kendt for sin flotte aktive karriere, hvor han blandt andet nåede 150 kampe for storklubben Chelsea og 95 landskampe for det rumænske landshold.

Rumænske Dan Petrescu har bl.a. træner i Rusland, Kina, Mellemøsten og Polen. Foto: Ritzau Scanpix

Som træner har Dan Petrescu bl.a. stået i spidsen for Kuban Krasnodar, Dynamo Moskva og CFR Cluj. Senest har rumæneren været ansat i en kort periode hos tyrkiske Kayserispor, men det samarbejde stoppede i februar i år.

Peter Sørensen behøver næppe nogen større introduktion, og den 48-årige silkeborgenser kender også forholdene i Vejle godt. Han var assistenttræner i klubben i 2007/2008 under først Ove Christensen og siden Kim Poulsen.

Peter Sørensen stoppede sin seneste ansættelse i Hobro IK i februar, da han og klubben ikke var enige om ambitioner og den videre færd for Hobro. Peter Sørensen har tidligere været chef for Fredericia, Ham Kam, AGF og Silkeborg.

Peter Sørensen er det andet navn på kandidatlisten i Vejle. Foto: Jens Dresling

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger mangler Vejle stadig at beslutte sig for, om man igen vil gå rumænsk eller fortsætte ad den danske vej.

En forhindring i forhold til Petrescu er desuden, at CFR Cluj skulle være interesseret i at finde plads til Petrescu i organisationen igen.

Peter Sørensen fører altså med et mulehår ifølge Ekstra Bladets oplysninger, og det skyldes bl.a. at den danske træner har gode relationer i Vejle Boldklub og ved, hvad der skal til for at overleve i Superligaen.

Der ventes at falde en afgørelse i Nørreskoven i løbet af ugen.