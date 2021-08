Vejle afviser bud: FCK lurer i kulissen

Vejle har afvist et bud på Allan Sousa fra udlandet. FCK overvejer at gå ind i kampen om brasilianeren

Det er ikke kun Wahid Faghir, der er bud efter i Vejle.

Også den brasilianske kantspiller Allan Sousa tiltrækker sig i transfervinduets sidste dage stor interesse.

Den østjyske klub har fået et konkret bud på i omegnen af syv mio. kr. for den dygtige brasilianer, men det er blevet pure afvist.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger skal beløbet op på den anden side af 10 mio. kr., hvis vejlenserne skal overveje et salg denne sommer.

Det beløb er der flere klubber, der tygger på i disse dage, hvor transfervinduets lukning nærmer sig.

Blandt andet FC København, der er på jagt efter en flamboyant kantspiller med det forestående salg af Mohamed Daramy og den missede Olayinka-transfer.

FC København har ifølge Ekstra Bladets oplysninger udvist helt konkret interesse i Allan Sousa, og Peter 'PC' Christiansen ser er stort udviklingspotentiale i Allan Sousa i hovedstaden.

FC København sonderer dog også stadig terrænet i det store udland for kantspillere, men der foregår et spil i kulissen i disse timer mellem FCK og Vejle. De to klubber mødes i øvrigt søndag i Superligaen...

Peter Christiansen har peget på Allan Sousa som et muligt FCK-indkøb, men er prisen for høj? Foto: Jens Dresling

Som Ekstra Bladet kunne fortælle mandag, har tyske Stuttgart Wahid Faghir på radaren.

U21-landsholdsangriberen kan indbringe klubben mange millioner, men et salg af både Faghir og Sousa i transfervinduets sidste dage har ikke været planen i Nørreskoven.

Men Allan Sousa selv er begyndt at udvise større og større interesse i at prøve sig af på en højere hylde igen, og derfor rykker ledelsen i Vejle nu sammen for at finde en afklaring på brasilianerens fremtid.

24-årige Allan Sousa har nemlig kun et år tilbage af sin kontrakt. Sælger Vejle ham ikke i dette transfervindue, vil der være en overhængende fare for, at han smutter gratis til sommer.

Der har kontinuerligt været interesse fra Mellemøsten og andre mere eksotiske adresser for Allan Sousa, og det kan sagtens blive udgangen af transfersagaen. Også til de penge, som Vejle ønsker for den gennembrudsfarlige kant.

Der er rift om Vejles offensive profiler Allan Sousa og Wahid Faghir. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Sousa kom til Vejle tilbage i 2018 og scorede ti mål i sin første sæson i Superligaen.

Efter nedrykningen blev han udlejet til belgiske Sint-Truiden, men han vendte tilbage før sidste sæson og var med sine ti mål og syv assist stærkt medvirkende til Vejles overlevelse i den bedste række.

Han er startet inde i de første seks kampe i denne sæson, men endnu ikke kommet på måltalven.

