Vejle ansætter Ivan Prelec som ny cheftræner

Vejle Boldklub har ansat den 34-årige kroat Ivan Prelec som ny cheftræner som afløser for Peter Sørensen. Det oplyser superligaklubben tirsdag i en pressemeddelelse.

Ivan Prelec kommer til at stå i spidsen for Vejle i resten af indeværende superligasæson og den efterfølgende sæson.

Andrew Zolotko, Vejles hovedaktionær og bestyrelsesformand, er glad for tilknytningen af den kroatiske træner.

- Ivan Prelec er en ung og talentfuld træner, der har en klar retning i sin ledelse og en defineret spillestil med sig.

- Vi tror på, at Ivan er den rette cheftræner for den retning, som Vejle Boldklub skal tage i den næste fase af genopbygningen, siger Andrew Zolotko i meddelelsen.

Han sammenligner Prelec med tidligere Vejle-trænere som Adolfo Sormani og Constantin Galca.

- Samtidig ønsker vi, som med Sormani og Galca, at ansætte en træner, der kan bygge et fundament og udtryk op over tid, siger Andrew Zolotko.

Ivan Prelec har stået uden job siden april 2021. Inden da var han træner for Dinamo Zagrebs andethold fra oktober 2020 og frem.

Derudover har han været træner for NK Istra i den bedste kroatiske fodboldrække fra sommeren 2019 til sommeren 2020.

- Ivan har været tydelig i de krav, han stiller til klubben, faciliteterne, og i hvad vi kan forvente af ham som cheftræner.

- Vi tror på, at Ivan og Vejle Boldklub er et godt match, og både test og anbefalinger har tydeliggjort hans kvaliteter, som flugter med det, vi som klub ønsker i en cheftræner, siger Andrew Zolotko.

Vejles nye cheftræner glæder sig til opgaven, men beder også om tålmodighed og opbakning fra klubbens fans.

- Jeg er glad for at være her og tror ikke på, at det er tidspunktet at komme med en masse store ord.

- Den situation, som klubben står i, kræver én ting, og det er hårdt arbejde. Det ser jeg frem til at komme i gang med, og det er på træningsbanen og til kampene, man vil se mit arbejde, siger Ivan Prelec.

Ivan Prelec har første arbejdsdag i Nørreskoven tirsdag, hvor han træner holdet fra klokken 11.