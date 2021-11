Vejle banker SønderjyskE

Sønderjyskes første kamp efter fyringen af holdets træner Michael Boris blev langt fra som ønsket

Søndag tabte holdet på udebane med 1-3 til bundproppen fra Vejle Boldklub i 15. runde af Superligaen.

Kampen vil ikke blive husket for flot spil, eftersom begge hold havde svært ved at sætte sammenhængende spil op. Begge hold begik mange tekniske fejl, og holdenes angreb var mest bygget op omkring lange bold og tilfældigheder.

Det kunne også ses ved Vejles scoringer, der kom i stand efter fejl i Sønderjyskes forsvar.

Vejles mål stod Arbnor Mucolli og Saeid Ezatolahi for, mens Sønderjyske også bidrog med et selvmål. Sønderjyskes reducering blev scoret af Emil Holm.

Resultatet rykker ikke ved de to bundholds placering, hvor Vejle fortsat ligger sidst. Dog kun med et point op til Sønderjyske efter søndagens 3-1-sejr.

Begge hold havde svært ved at finde rytmen og sætte afleveringer sammen. Selv om Vejle havde bolden mest, fik holdet ikke skabt meget.

Efter 34 minutter gav overtaget pote for hjemmeholdet, da Vejles midtbaneprofil Arbnor Mucolli med et flot langskud kunne bringe hjemmeholdet i front med 1-0 efter at have opsnappet en fejlaflevering i Sønderjyske-forsvaret.

I anden halvleg fortsatte det spillemæssige rod med tekniske fejl, og hverken Vejle eller Sønderjyske formåede at sætte det store spil op. Den skulle dog vise sig at blive mere livlig end første halvleg.

60 minutter inde i kampen bragte vejlenserne sig på 2-0, da iranske Saeid Ezatolahi helt umarkeret kunne heade et hjørnespark i mål.

Blot tre minutter senere kom hjemmeholdet også på 3-0, da Sønderjyske camerounske forsvarsspiller, Duplexe Tchamba, i et forsøg på cleare et Vejle-indlæg endte med at sparke bolden i eget net.

I det 90. minut fik Sønderjyske reduceret til 1-3 ved svenske Emil Hom, men mere blev ikke til for de trængte sønderjyder.