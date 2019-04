Vejle Boldklub med første overskud i 10 år

I ti år har der været røde tal i Vejle Boldklub, men nu kan Superliga-klubben endelig sætte to streger under sorte tal.

Vejle Boldklub kan således præsentere et overskud på halvanden million kroner for 2018, og det er en forbedring på cirka otte millioner kroner i forhold til 2017.

Det er ikke mindst salget af angriberen Dominic Vinicius til Beijing BSU, der har lunet i pengekassen i Nørreskoven.

- Jeg er naturligvis tilfreds. Vi kommer ud med et plus, efter vi har investeret i både spillertrup, holdet omkring holdet og klubbens organisation. Samtidig har vores forretningsmodel vist sig at være både realistisk og bæredygtig.

- Vi har en markant fremgang i vores sponsortilgang i 2018 med mere end 100 nye sponsorer. Derudover har vi fået en landsdækkende hovedsponsor ind i Arbejdernes Landsbank og Al finans, der har tegnet en 3-årig aftale med Vejle Boldklub.

- Sidst men ikke mindst forventer vi også et plus for 2019-regnskabet, uanfægtet om vi spiller i Superligaen eller ej. Det er en situation, som vi har arbejdet hårdt for at komme i, og det glæder mig, at klubben ikke er truet på sin økonomi, men stadigvæk lægger lag på. Det arbejde vil jeg tillade mig at være tilfreds omkring, siger direktør Henrik Tønder.

Vejle Boldklub sluttede grundspillet sidst i Superligaen.

