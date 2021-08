Vejle forventer at præsentere ny træner indenfor en uge

Vejle Boldklub kan snart præsentere afløseren for forhenværende cheftræner Carit Falch, der blev fyret i sidste uge.

Klubbens tekniske chef, Johan Sandahl, forventer, at klubbens nye cheftræner bliver præsenteret i løbet af den næste uge.

- Vi er relativt langt i den proces. Vi regner med at have træneren klar inden for en uge, fortæller Sandahl efter Vejles 1-3-nederlag ude til FC Nordsjælland mandag aften.

Carit Falch fik blot fem kampe som træner for Vejle, hvor det blev til ét enkelt point. Det giver derfor også grobund for selvransagelse, erkender Vejle-chefen.

- Vi skal kigge indad, når det gik sådan her. Hele klubben har været med i beslutningsprocessen, også jeg. Så man kan med rette kritisere os, siger Johan Sandahl, før han gentager pressemeddelelsen udsendt om fyringen, hvor det lød, at matchet var forkert.

Han vil dog ikke gå ind på, hvilke områder at matchet ikke var godt mellem Falch og Vejle.

Den afgående cheftræner ændrede spillestilen i klubben til at være mere boldbesiddende end tidligere, men en bestemt spillestil er ikke et decideret kriterie for den kommende træner.

- Det er mere generelle ting, vi kigger på. Vi har aldrig haft en specifik spillestil. Vores tidligere trænere har alle haft deres fordele og ulemper, som vi mennesker har.

- Sådan bliver det også med den kommende træner. Det bliver en vurdering af, hvem der er kompetent og kan hjælpe Vejle Boldklub, lyder det fra Sandahl, der ikke vil kommentere konkrete kandidater.

31. august smækker transfervinduet i, men det får ikke Vejle til at forhaste sig med at få den nye træner på plads. Det er vigtigere, at det bliver den rigtige kandidat.

- Det kunne være rart med træneren på plads inden, men førsteprioritet er at få den rigtige mand på plads, og så må vi diskutere transfers med den træner, det bliver, siger Johan Sandahl.

I spillertruppen tager Wahid Faghir sin del af skylden for trænerfyringen qua de manglende resultater.

- Det er selvfølgelig det resultatmæssige, der er skyld i det. Der var ikke et match mellem Vejle og træneren, og som spiller var man i gang med at bygge noget. Det gør man ikke længere, men så må man starte forfra, siger den 18-årige Vejle-angriber.