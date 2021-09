Vejle henter afløser for rekordsalg

Vejle Boldklub har fundet endnu et bud på en Wahid Faghir-afløser.

Den 27-årige angriber Luka Djordjevic er ny spiller i Vejle, oplyser klubben på sin hjemmeside.

Montenegrineren var klubløs, efter hans kontrakt med russiske Lokomotiv Moskva udløb denne sommer.

- Vi får en spiller, der er sulten efter at vise sig frem, og en angriber, der passer godt til Peter Sørensens måde at spille på. Luka er fysisk stærk og en lidt atypisk angriber, der både holder modstanderen væk og skaber plads til andre, siger Johan Sandahl, teknisk chef hos Vejle, til hjemmesiden.

- Samtidig taler baggrunden i den bedste russiske liga også for, at vi her får en spiller, der har kvalitet til Vejle Boldklub.

Vejle manglede nyt blod i angrebet, efter stortalentet Wahid Faghir blev solgt til Stuttgart i Bundesligaen i slutningen af august. Den 18-årige skiftede i en rekordhandel for Vejle.

Samme dag blev angriberen Andrés Ponce hentet til, der er en 24-årig landsholdsspiller fra Venezuela.

Djordjevic har ligeledes landsholdserfaring med 11 landskampe for Montenegro, hvor den seneste var i 2018.

Han spillede for Zenit St. Petersborg fra 2012-2019, hvor han primært var udlånt til klubber som Twente og Sampdoria.

Derefter kom han til Lokomotiv Moskva i 2019, men her blev det kun til fire kampe.

I sidste sæson var han udlånt til Arsenal Tula i den bedste russiske række, hvor det blev til to mål i 14 kampe.

Arsenal Tula var han også udlånt til fra 2017 til 2019, hvor det blev til 14 mål i 45 kampe i ligaen.