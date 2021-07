Vejle henter svensker

Superligaklubben Vejle har lavet en fireårig aftale med den svenske midtbanespiller Kevin Custovic, der er hentet i Västerås SK i den næstbedste svenske række.

Den 21-årige svensker kan spille på den centrale midtbane og begge backpladser. Det skriver Vejle på sin hjemmeside.

Teknisk chef hos Vejle Johan Sandahl forventer, at Custovic byder sig til startopstillingen med det samme.

- Kevin Custovic er en energifyldt, teknisk dygtig felt-til-felt-spiller og en spiller, der altid kæmper dedikeret i holdets tjeneste.

- Gennem helhjertede indsatser og gode kampe på forskellige positioner har Kevin gjort opmærksom på sig selv og haft flere tilbud fra klubber i Skandinavien, men i Vejle Boldklub har vi præsenteret Kevin for en plan og en udviklingsmulighed, der tiltalte ham.

- Sammen med det miljø, vi har skabt, så har Kevin valgt Nørreskoven. Det er en spiller, jeg er sikker på, fansene vil holde af med det samme, siger Sandahl i pressemeddelelsen.

Custovic ser frem til at prøve sig af i Superligaen, hvor den nye sæson begynder allerede i næste uge.

- Vejle Boldklub viste, de ville mig, og gennem samtaler med Johan er det blevet tydeligt, at klubben har en plan med mig.

- Når man som ung spiller skriver en fireårig aftale, er det også et udtryk for, at jeg tror på klubben, og at jeg gennem hårdt arbejde kan lykkes her.

- Jeg er en spiller, der arbejder i holdets tjeneste, og jeg ser frem til at trække i den røde trøje, siger Custovic.

Vejle åbner superligasæsonen 18. juli på hjemmebane mod Randers.