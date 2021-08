Vejle køber Heron Crespo

Superligaklubben Vejle Boldklub har købt den 21-årige brasilianske venstreback Heron Crespo da Silva, der kommer til fra hjemlandets Goias EC.

Det skriver Vejle på sin hjemmeside, hvor man beskriver sin nye spiller som en stor og forholdsvis rutineret spiller, der skal præstere fra dag ét.

- Heron er en forsvarsstærk og boldsikker venstreback, som tilfører holdet endnu mere defensiv power, siger Vejles tekniske chef, Johan Sandahl, til klubbens hjemmeside.

- Det er vigtigt for klubbens fortsatte udvikling, at vi løbende øger konkurrencen i truppen, og med sin erfaring fra Série A, som er en teknisk og fysisk krævende liga, kan Heron gå ind og kæmpe sig til en plads med det samme.

- Heron har alderen med sig, og jeg ser et potentiale i ham, som jeg tror på, kan blive forløst i Vejle Boldklub, hvis han arbejder hårdt og målrettet med holdet.

Heron Crespo da Silva har spillet 30 kampe for Goias EC. Heraf har 24 af dem været i den bedste brasilianske række, Serie A.

- Jeg er virkelig glad for at være her i Vejle og i Vejle Boldklub. Alle i klubben har været hjælpsomme og taget godt imod mig. Den danske liga er stærk, og jeg tror på, at jeg kan udvikle mig meget her, siger Crespo da Silva.

Vejle har i forvejen den brasilianske offensivspiller Allan Sousa i sin førsteholdstrup.

