Vejle kollapsede katastrofalt

AGF kan ånde lettet op i bunden. Vejle følger med SønderjyskE ned i 1. division.

Anderledes kan det ikke ende efter de rødblusede bukkede totalt under, netop da der var optræk til bare en anelse spænding i bunden.

Afstanden på seks point plus målscore til redning betød, at Vejle søndag var pisket til at vinde over bundrivalerne.

Og med den presbold i oplægget knækkede Vejle totalt sammen.

Vejle havde alt at tabe. Og det gjorde de. Som et ægte bundhold nu gør.

Artiklen fortsætter under billedet..

SønderjyskE jublede ved scoringen til 1-0. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Kunsten består nemlig ikke i at tage til Haderslev og skabe en livline på kampens sidste spark. Eller at vinde grundspillets sidste kamp mod OB.

Overlevelse skabes ved at træde op, når det spidser til.

Vejle kunne det ikke. SønderjyskE lod Vejle mase på, og stak så kniven ind første gang det var muligt,

Folk med røde briller vil formentlig hæfte sig ved det uheldige i, at Vejles Tobias Mølgaard snublede ind i José Gallegos pasning og sendte Peter Christiansen solo ned til 1-0 scoringen.

Men Vejles bagkæde var splittet til atomer på det tidspunkt, så Mølgaard kunne vælge mellem at lade Emil Kornvig stryge igennem på flanken eller at reparere på ubalancen.

Peter Christiansen er spændende og tigger simpelthen om at få mere spilletid i SønderjyskE - og for ham ser nedrykningen ud til at blive en velsignelse.

Okay, Mouhamadou Drammeh var uheldig, da hans afslutning mirakuløst blev puffet ud på stolen af overdådige Nicolai Flø.

Artiklen fortsætter under billedet..

Der var ikke mange smil hos Vejle-spillerne. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Og så var den defensive afstemning i blodrødt minus et par minutter senere, da Nicolaj Thomsen skar Vejle-forsvaret op med en pasning bagud til Emil Frederiksen. 2-0.

Vi kan da godt opfinde, at den typer pasninger bagud er nyopfundne og aldrig set før... De blive bare som regel opsnappet i velforberedte forsvar.

Monstret Raul Albentosa kunne true lidt på dødbolde, Arbnor Mucolli og Allan Sousa kunne trylle i glimt. Til gengæld havde de ingen at sigte efter, da Luka Djordjevic vandt søndagens gemmeleg i Nørreskoven.

Ved slutfløjtet måtte Vejle-spillerne råbe 'kom frit frem' til deres angriber... han stod på holdkortet, men blev slet ikke spottet gennem 90 minutter.

Vejle Stadion skulle danne ramme om den store genoplivning af Vejle som Superliga-hold. I stedet kom de til at overvære jordpåkastelsen.

Pibekoncerten ved pausen sagde alt.

Overlevelse kommer til at kræve at enten SønderjyskE eller Vejle henter to sejre mod Viborg, OB eller FC Nordsjælland. Det kommer ikke til at ske.

Næste stop 1. division