Vejle med flot regnskab

Resultaterne på banen har bragt Vejle Boldklub i overhængende fare for at rykke ud af Superligaen. Men de økonomiske resultater for 2021 er anderledes tilfredsstillende.

Tirsdag har selskabet bag klubben fremlagt årsregnskabet for 2021. Det viser et overskud på 8,2 millioner kroner før skat. Et markant løft i forhold til det forrige resultat, der viste et underskud på 7,3 millioner kroner.

Underskuddet fra 2020 sendte egenkapitalen i et minus på næsten seks millioner kroner, men med resultatet fra 2021 er der ændret på det.

Egenkapitalen er nu i plus og lyder på cirka seks millioner kroner. En af årsagerne til det er en kapitalforhøjelse på omtrent 3,7 millioner kroner.

Henrik Tønder, administrerende direktør i Vejle Boldklub, er godt tilfreds med den økonomiske præstation sidste år.

- Resultatet for 2021 er et solidt et af slagsen, hvor Vejle Boldklub samtidig har investeret i forskellige kerneområder af forretningen, lyder det fra direktøren i en pressemeddelelse fra klubben.

- Vi har investeret kommercielt i en ny lounge, i det kommercielle setup, i talentafdelingen og i den sportslige afdeling. Investeringer, der skal bidrage til klubbens virke i de kommende år.

Henrik Tønder fortæller Ritzau, at investeringerne er foretaget med god samvittighed, fordi klubbens indtægter fra kommercielle aktiviteter er i en opadgående kurve.

Derudover formåede man i 2021 at sælge spillere for flere penge end i 2020. Især salget af Wahid Faghir til Stuttgart skæpper i kassen.

- I 2020 var indtægterne fra spillersalg stort set ikke-eksisterende, siger Henrik Tønder til Ritzau.

Vejle Boldklubs bruttofortjeneste er steget med mere end 20 millioner kroner i forhold til 2020.

To gange i løbet af denne sæson har Vejle skiftet ud på trænerposten.

I efteråret overtog Peter Sørensen rollen som cheftræner efter den fyrede Carit Falch. I marts blev Peter Sørensen kylet på porten og erstattet af Ivan Prelec.

Vejle står foran at skulle kæmpe for overlevelse i Superligaen, når det fra 3. april går løs med nedrykningsspillet.

Den jyske traditionsklub vandt sendt 2-0 over OB, men det var den blot fjerde sejr i grundspillet. Holdet ligger næstsidst i rækken med fem point op til FC Nordsjælland og OB.

De to dårligste hold rykker ned til en noget anden økonomisk virkelighed i 1. division.