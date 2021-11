Vejle-profil chokeret: - Det er en joke

Vejle Boldklub var ganske godt med i første halvleg af søndagens opgør mod Randers FC, men et mindre kollaps kort efter pausen sendte Vejle tomhændet hjem fra besøget på Cepheus Park.

Vejle bød ellers Randers op til dans i de første 45 minutter, og da færøske Hallur Hansson i første halvlegs overtid med et flot pletskud udlignede kronjydernes 1-0 føring, så det fornuftigt ud for gæsterne.

Vejle Boldklub leverede en flot første halvleg, men kollapsede efter pausen. Foto: Bo Amstrup/ Ritzau Scanpix

Eventuelle point blev dog hurtigt smidt væk, da Randers med to scoringer på to minutter lige efter pausen satte tingene på plads og vandt 4-1.

Efter opgøret var Hallur Hansson lettere chokeret over kampens forløb.

- Jeg ved faktisk ikke, hvad der skete i starten af anden halvleg. Jeg er selv lidt chokeret. Det virkede, som om at de fik to mål i løbet af et halvt minut, men der gik jo i virkeligheden nok et par minutter.

- Man kan jo ikke engang snakke om, at vi ikke var klar. Det er en joke at sige i Superligaen, at man ikke var klar. Vi vidste godt, at vi skulle passe på deres indlæg. Det har vi trænet hele ugen, så det er bare ikke godt nok, at vi indkasserede to mål på så kort tid, siger Vejles enlige målscorer.

Mål fra Kamara, Ankersen og Piesinger flænsede Vejle Boldklub efter pausen. Foto: Bo Amstrup/ Ritzau Scanpix

Vejles cheftræner, Peter Sørensen, hæftede sig efter kampen ved, at første halvleg var det bedste, han har set sit mandskab præstere, siden han tiltrådte jobbet i oktober.

Alligevel indrømmer han, at der var klasseforskel i anden halvleg.

- Vi gik til pause med en oplevelse af, at det nok var det bedste spil, vi har spillet.

- Men det er klart, at Randers fandt et nyt niveau i anden halvleg og fik omsat to gode muligheder til to mål, som slukkede lyset for os. Vi må erkende, at vi spillede mod et bedre hold, siger Peter Sørensen.

Kollegaen i Randers-lejren, Thomas Thomasberg, snakkede i pausen med sine spillere om, at kronjyderne ikke skulle lade sig kyse af Vejles scoring lige inden pausen, og han roser sit mandskabs ageren.

Randers FC kører videre på sidste års flotte sæson. Kronjyderne er placeret lige bagved FCK og FCM i tabellen. Foto: Bo Amstrup/ Ritzau Scanpix

- Vi snakkede om, at vi ikke skulle tage deres udligning med ind til pause. Når man fører ved pausen, har man altid en lidt bedre fornemmelse, og vi snakkede om at komme ud og trykke dem tilbage.

- Det var vigtigt, at vi ikke fik ondt af os selv over, at vi ikke kunne holde føringen, og det var bare fedt at se vores reaktion i anden halvleg, siger Thomasberg.

Kvalitetsforskellen mellem de to hold er også til at få øje på i tabellen, hvor Randers er på en øjeblikkelig tredjeplads, mens Vejle er sidst.