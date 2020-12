Vejle-profil smutter hurtigt

Alexander Milosevic har spillet sin sidste kamp for superligaklubben Vejle.

Det står klart, efter at den svenske forsvarsspiller og Vejle har stoppet samarbejdet med effekt fra nytårsskiftet.

Det oplyser Vejle på sin hjemmeside.

Den 28-årige midtstopper kom til oprykkeren Vejle i sommer og underskrev her en toårig kontrakt. Der var i kontrakten dog en mulighed for, at parterne kunne skilles efter de første seks måneder.

Milosevic nåede at spille ti superligakampe for Vejle i efteråret.

Da han i sommer tilsluttede sig Vejle var det efter en længere periode, hvor svenskeren havde været uden klub.

Hans kontrakt med engelske Nottingham Forest blev i oktober 2019 ophævet, efter at han havde været i klubben i under et år.

Derfor havde han begrænset kamptræning, da han kom til Vejle. Han er dog blevet en fast del af mandskabet, der ligger på tiendepladsen i Superligaen.

Milosevic har spillet syv landskampe for det svenske landshold.

