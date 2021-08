Vejle sælger Faghir for rekordbeløb

Vejle har solgt teenagetalentet til den tyske traditionsklub Stuttgart. Østjyderne får i første omgang 33,5 mio. kr. for det 18-årige stortalent, og handlen kan løbe helt op i 41 mio. kr.

Vejles teenagestjerne Wahid Faghir skifter til Stuttgart.

Den tyske traditionsklub betaler ifølge Ekstra Bladets oplysninger i første omgang 4,5 mio. euro - ca. 33,5 mio. kr. - for den danske U21-landsholdsangriber. Dermed bliver han Vejles største spillersalg nogensinde.

Transferen kan endda løbe op i endnu mere. Ekstra Bladet erfarer, at der i aftalen er bonus for omkring én mio euro (7,5 mio.), og dermed kan den samlede handel løbe op i 41 mio. kr.

Ekstra Bladet kunne som det første medie fortælle om den tyske klubs interesse. Stuttgart havde 23. august en mand i Farum for at besigtige Faghir, og han så den 18-årige angriber score mod FC Nordsjælland.

Det blev til otte scoringer i 33 Superliga-kampe for Faghir. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Faghir får en aftale frem til sommeren 2026 i Stuttgart, der er hårdt ramt af skader i forreste linje. Klubben lejede mandag den belgiske kantspiller Dodi Lukébakio i Hertha Berlin og Omar Marmousch i Wolfsburg, men Faghir skulle have gode chancer for hurtigt at få noget spilletid.

Til den pris vil der være store forventninger til den unge dansker, der ved sommerens U21-EM scorede mod Tyskland i kvartfinalen og på den facon gjorde god reklame for sig selv.

Det tyske transfervindue lukkede kl. 18, og det var dermed i sidste øjeblik, at Stuttgart og Vejle blev enige om rekordtransferen.

Wahid Faghir har fået fri fra U21-landsholdslejren til at færdiggøre transferen. Men han er tilbage i landsholdslejren torsdag og ventes at spille testlandskamp fredag mod Grækenland på Gladsaxe Stadion.