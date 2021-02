Vejle sælger Malte Amundsen for kæmpe millionbeløb

Da Vejle Boldklub hentede Pierre Bengtsson på transfervinduets sidste dag, lå det i kortene, at Superliga-klubben pønsede på et salg af eftertragtede Malte Amundsen.

Nu er det salg tæt på at blive effektueret, og hvis handlen går igennem, sikrer Vejle sig en kæmpe milliongevinst.

Det er den amerikanske klub New York City FC, der står klar til at købe venstre backen i Nørreskoven, og ifølge Ekstra Bladets oplysninger er amerikanerne villige til at betale Vejle 9,75 mio. kr. Dertil skal lægges en ukendt videresalgsklausul.

Det bud har oprykkerne accepteret.

Vejle betalte selv i omegnen af én mio. kr., da man hentede Malte Amundsen i Rosenborg for to år siden.

Malte Amundsen var ikke med i Vejles kamptrup søndag mod Sønderjyske, og ifølge Ekstra Bladets oplysninger så skyldtes det, at spilleren er i færd med at forhandle med amerikanerne.

Malte Amundsen, der har fået sin fodboldopvækst i HB Køge, står noteret for 14 Superligakampe for Vejle i denne sæson.

Tidligere har AGF været interesseret i at købe Amundsen i Vejle, men aarhusianerne var ikke villige til at betale det beløb, som vejlenserne forlangte. Læg dertil, at Casper Højer blev i Aarhus igen i dette transfervindue, så er vejen banet for et udlandsophold for Amundsen.

Den 22-årige forsvarsspiller mangler fortsat at gennemgå lægetjek og blive enig med New York City FC om de personlige forhold.

Vejles tekniske chef, Jacob Krüger, har ikke ønsket at kommentere historien.

