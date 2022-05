Vejle-træner erkender: - Det er slut

Vejle Boldklub er ikke matematisk ude af Superligaen endnu, men det bliver en umulig mission. Det erkendte Vejle-træner Ivan Prelec også efter nederlaget til FC Nordsjælland.

- Ja, det er slut. Selv hvis AGF taber deres sidste kampe, kan vi få det samme antal point, men vi har indkasseret for mange mål i løbet af sæsonen, så det er ikke realistisk at overleve, sagde en skuffet Prelec efter kampen.

Ivan Prelec gjorde, hvad han kunne fra bænken, men måtte indkassere et afgørende nederlag til FC Nordsjælland. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Da Ivan Prelec for præcis to måneder siden overtog trænerposten i Vejle, var klubben allerede godt begravet under nedrykningsstregen, men kroaten forsøgte at gøre alt, hvad han kunne for at redde klubben for Nørreskoven.

- Vi var allerede i en svær situation. Jeg ville forsøge at gøre det, og hvis det så ikke lykkedes var vi allerede begyndt at opbygge en helt ny måde at spille og tænke forud for næste sæson.

- Jeg er ærgerlig og ked af det

Vejles højreback Tobias Mølgaard var ikke overraskende meget skuffet efter kampen og havde svært ved at sætte ord på situationen.

- Jeg er ærgerlig og ked af det. Jeg synes langt hen af vejen, at vi spiller godt, så det er ærgerligt, at vi ikke får mere ud af det, sagde en dybt skuffet Tobias Mølgaard,

Ligesom sin træner anerkendte Mølgaard også, at næste sæson for Vejle BK kommer til at foregå i 1. division.

Det var en dybt skuffet Tobias Mølgaard, der mødte pressen efter kampen. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

- Vi kan jo ikke hente de 20 mål vi er bagefter, så ja, det er jo desværre det.

- Der har været så mange situationer, hvor vi har været lige ved og næsten. Om det er uheld eller manglede kvalitet, ja, det er jo nok en blanding.

Vejle skal i deres sidste kamp møde OB, der her til eftermiddag spillede 1-1 med SønderjyskE, der i midtugen endegyldigt rykkede ud af Superligaen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ekstra Bladet har netop lanceret en podcast om det skandaleombruste VM 2022 i Qatar. Du kan høre første afsnit nedenfor