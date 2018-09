Vejle-træner uenig i exit-årsag

Viceanfører Nicolaj Madsen fik i går ophævet sin kontrakt med Vejle BK, fordi han mente, at han spillede for lidt.

Den kritik kan cheftræner Adolfo Sormani slet ikke følge, og han ærgrer sig over at miste en nøglespiller, men ønsker ham det bedste for fremtiden.

- Jeg er uenig i beslutningen, men det er en del af fodbold. Han ønskede at spille mere, men efter min mening spillede han meget. Vi må ikke glemme, at han startede sent på grund af en skade. Jeg talte med Nicolaj Madsen i går (torsdag, red.). For at være ærlig er jeg ikke glad, men hvis han er glad, og det her virkelig er det, han ville, så er jeg glad på hans vegne, siger Sormani til vafo.dk.

I de første syv runder fik Nicolaj Madsen 232 minutter fordelt ud over fem kampe.

