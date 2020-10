Vejle vinder til sidst mod OB's ti mand

Vejle udnyttede et overtal i store dele af superligakampen ude mod OB til at vinde 1-0.

Det kneb ellers gevaldigt for oprykkerne med at drage fordel af et rødt kort til Issam Jebali allerede midtvejs i første halvleg. Men til sidst blev Mads Greve matchvinder for Vejle.

Starten på denne superligasæson har været forrygende for Issam Jebali med fire mål i tre kampe, men mod Vejle blev OB-topscoreren den store skurk.

Efter 22 minutter fik han et direkte rødt kort for at sparke Saeid Ezzatollahi uhæmmet ned bagfra i en situation, hvor bolden var uden for spilafstand.

Det var kun med til at tænde mere op under frustrationerne i en kamp, hvor der blev lavet flere frispark end skabt målchancer i de første 45 minutter.

Således havde Vejle-angriberen Raphael Dwamena kun én chance før pausen, hvor han begik fire frispark og ragede et gult kort til sig for et voldsomt sammenstød med OB-stopperen Jeppe Tverskov.

Trods det numeriske overtal på banen havde Vejle umådeligt svært ved at spille sig frem til chancer.

I stedet viste OB en smule tænder offensivt, hvor Emmanuel Sabbi et kvarter før tid testede Indy Groothuizen med et godt langskud.

Ti minutter før tid opstod Vejles bedste mulighed ud af ingenting, men OB-keeper Oliver Christensen reddede Tobias Mølgaards afrettede spark fra kanten af feltet.

Med fem minutter tilbage af kampen faldt afgørelsen, da Vejles Mads Greve headede et hjørnespark ind bag Oliver Christensen til stor jubel på gæsternes bænk.

Vejle kunne herefter køre den første sejr mod OB i dette årtusind i land.