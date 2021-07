Vejles nye cheftræner vil levere underholdende fodbold

0-5, 3-3 og 5-1.

Tre udvalgte resultater fra Vejle Boldklubs opstart afslører med al tydelighed, at klubbens nye cheftræner ikke er nogen fedtspiller.

Carit Falch blev tidligere på sommeren kapret i Lyngby, som nok rykkede ud af Superligaen i sidste sæson, men også nåede at levere flere sprudlende kampe og sejre, da Falchs idéer blev bedre implementeret i foråret.

Falch er helt bevidst om, at han er blev hentet til klubben for dyrke de Vejle-dyder, der handler om offensiv fodbold.

- Jeg kender historikken i Vejle med fremadrettet fodbold samt satsning på egne talenter og akademi. Det var også derfor, jeg synes, at det var så spændende, da klubben henvendte sig.

- Det og så det nye lag med udenlandske ejere og knowhow. Det gjorde det ekstra spændende, siger Falch.

Carit Falch og Vejle møder søndag Randers FC på hjemmebane (Arkivfoto) Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Vejle Boldklub skal frem over stepperne og spille hurtig offensivt fodbold, og Falch lægger ikke skjul, at han savnede mere af den slags fodbold i Superligaen i sidste sæson.

- Man vælger sin egen strategi, og det skal folk gøre helt, som de har lyst til. Men i forhold til at spille underholdende fodbold, så manglede der generelt ambitioner og idéer i det fremadrettede spil i sidste sæson.

- Kvaliteten på bolden var generelt for lav. Og det var ikke kun hos bundholdene, synes jeg. Også hos nogle af topholdene. Faktisk blev noget af det bedste fodbold spillet hos holdene i den tunge ende, siger Falch og medgiver, at det blev lidt bedre i takt med, at banerne blev bedre i foråret.

Falch nåede ikke hele vejen i mål med sit koncept i sin korte tid i Lyngby. Og han understreger, at det ikke er et hoved-under-armen-koncept.

- Konceptet er klart og tydeligt, men i det ligger også variationer. Vi skal også kunne mestre et lidt lavere pres og en mere kontrollerende boldbesiddelse i perioder, men generelt drejer det sig om at angribe, spille fremadrettet kombinationsspil og presse aggressivt.

Stil betyder noget for Falch. Alle skal vælge deres egen, understreger han. Den nye Vejle-træner vil fremad med sit hold, men han opfatter ikke sig selv som kompromisløs.

- Men det kan måske godt virke kompromisløst. Især hvis man kommer fra et defensivt mindset, lyder det med et lille svirp fra Vejle-chefen.

Vejle sæsondebuterer søndag med en hjemmekamp mod Randers FC. Det bliver muligvis med flere uprøvede teenagere i truppen. Både fordi flere af de ældre spillere har døjet med skader og sygdom i opstarten, men også fordi de unge skal have hår på brystet.

- Og så er håbet, at når truppen er på fuld styrke igen, så har vi nogle unge spillere, der har fået minutter og på den måde gør truppen bedre og bredere, siger Carit Falch.

