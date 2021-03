Zaza får Superliga-job

I resten af denne sæson skal Karim Zaza træne målmændene i Vejle Boldklub. Det fortæller klubben på sin hjemmeside.

Anledningen er, at den normale målmandstræner,Valentin Covaciu, har fået lov til at rejse hjem til Rumænien af personlige årsager. Derfor træder Zaza til resten af sæsonen.

Den tidligere Superliga-målmand har allerede mandag første dag på træningsbanen i Vejle. Her skal han herse med målmandstrioenAlexander Brunst, Indy Groothuizen og Lucas Chang-Andersen.

Karim Zaza nåede som aktiv at repræsentere FC København, Fremad Amager, Silkeborg IF, OB, Brøndby IF, Rot-Weiss Essen, AaB og Vendsyssel FF. Han har desuden været målmandstræner hos sidstnævnte.

Zaza har også i flere år trænet keepere i Qatar. Først da Michael Laudrup hev ham med til Lekhwiya SC i 2014, og 14 måneder siden vendte han så tilbage til klubben - der nu går under navnetAl-Duhail SC.

Det fremgår dog af Karim Zazas LinkedIn-profil, at han stoppede i klubben i november. Opholdet var også præget af, at coronavirussens rejserestriktioner gjorde det umuligt for ham at blive genforenet med sin familie i en periode.

