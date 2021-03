Vejles vigtige skridt mod redning

Lyngby Boldklub kommer buldrende bagfra i tabellen med ni indsamlede point på en uge.

Derfor skabte det glædesskrig mod den vejlensiske aftenhimmel, da Jyllands Rubin søndag aften tog et vigtigt skridt mod redning med en sejr over OB.

Faktisk er top-seks nu markant tættere på i Vejle end nedrykningsstregen, men det vil de ikke høre tale om i Nørreskoven... Det handler om overlevelse, og den kommer selvfølgelig automatisk, hvis top-seks sikres.

Det var ellers gæsterne, der lagde bedst fra land i den sene søndagskamp.

Efter en lille håndfuld minutter sendte Issam Jebali en knivskarp dybdepasning til Mart Lieder, der pludselig befandt sig alene med Alexander Brunst i Vejle-buret.

Gik hastigt ned ad bakke

Lieder overplacerede dog sit skud, der gik forbi fjerneste stolpe.

Herfra gik det hastigt ned ad bakke med spillet. Eller rettere, det gik ned ad pukkelpisten, som fodboldbanen i Nørreskoven minder mest af alt om.

Derfor var det ganske naturligt, at kampen udviklede sig til et slagsmål. Ikke det fede fodboldslagsmål, der slår gnister og tænder alle implicerede og de, der kigger på.

Nej, Vejle og OB leverede et bøvet fuldemandsslagsmål, som man ser ude foran en jysk bodega klokken 5.00 søndag morgen, når det ikke er coronatider… Det var rodet, grimt og en smule overflødigt.

Det er ikke mange kampe som Vejle-OB, Viaplay skal have på sendefladen, hvis man skal overbevise kunderne om, at en prisstigning på 110 kroner om måneden er en fremragende idé…

Retfærdigvis skal det nævnes, at det blev moderat bedre i anden akt. Men alligevel kom det ud af det blå, da Vejle på smuk vis fik broderet sig igennem det fynske forsvar efter en time.

Mavepuster

Viljormur Davidsen, der igen havde fortrængt Pierre Bengtsson til bænken, blev sendt i dybden efter et overlap, og med et cutback fandt færingen Allan Sousa i feltet. Her svigtede VB-topscoreren ikke.

En mavepuster for gæsterne, der ellers stille og roligt var begyndt at tage greb om opgøret. Uden at skabe det store.

Jakob Michelsen forsøgte at ændre slagets gang ved at indskifte luftstyrke og fart. Personificeret ved Simon Okosun samt Mikkel Hyllegaard og Emmanuel Sabbi.

Men den fynske slagplan blev aldrig effektiviseret, og oprykkerne forsvarede sig med næb og klør mod alt, hvad OB smed i deres retning.

I stedet kunne German Onugkha lukke festen, da russeren fik trampet sig igennem og udplacerede Oliver Christensen. Stærk aktion af den lejede angriber, der kom til Vejle med pomp og pragt i januar.

Dermed er Vejle nu kun et point fra Superligaens sjetteplads inden mandagskampen.

