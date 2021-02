Vemodig Werge: Ikke den nemmeste dag

Se semifinale-bragene i Copa del Rey, hvor Barcelona møder Sevilla onsdag. Kampene vises her (PLUS+).

Carsten Werge offentliggjorde onsdag, at han skifter til TV2, hvor han skal være tv-kanalens ny fodboldredaktør.

Uomtvisteligt noget af en bombe i fodboldverdenen, da Werge har kommenteret fodbold for TV3's kanaler i de seneste 23 år.

Tv-bombe: Carsten Werge stopper på TV3

Hovedpersonen selv maner dog til besindighed oven på nyheden.

- Nu skal vi lige slå koldt vand i blodet. Det er et jobskifte som mange andre. Der er ingen dramatik, og jeg forlader hoveddøren med et smil på læben, siger Carsten Werge til Ekstra Bladet og fortsætter.

- Det var den helt rigtige udfordring på det helt rigtige tidspunkt. TV2 opruster voldsomt med fodboldrettigheder og strammer op og udvikler deres produkt. Det vil jeg gerne være en del af. Det er en fed udfordring, og jeg er stolt over, at jeg får buddet som snart 62-årig.

Mandag aften bliver hans sidste opgave for TV3, når han kommenterer FC Københavns opgør mod SønderjyskE fra Parken. Selv om det godt kan blive specielt, så er Werge sikker på, han sagtens kan undvære kommenteringen.

- Det kan da godt være, jeg vil savne det de første par uger. Men jeg har prøvet det. Så jeg er helt sikker på, jeg sagtens kan undvære det. Særligt når jeg rigtig kommer i gang med mine nye opgaver.

Carsten Werge i tv-studiet. Arkivfoto: Jens Panduro/Ritzau Scanpix

Selv om det er spændende, nye udfordringer, der venter på TV2, så er det også med et gram vemod, at Carsten Werge forlader sin nuværende arbejdsplads og de gode kollegaer.

- Det har ikke været den nemmeste dag at skulle fortælle chefer og kollegaer, at jeg skifter job. Jeg har elsket at arbejde for TV3, hvor der altid har været højt til loftet og en fri omgangstone. Men jeg har forventninger om det samme på TV2.

Hvad kommer du til at savne mest i det job, du forlader?

Der har været en formidabel tone, som jeg har fungeret godt i. Både blandt ledelsen og i særdeleshed blandt kollegaerne. Men som sagt, så forventer jeg meget af det samme på TV2.

Du nævner hverken Per Frimann eller Stig Tøfting?

- Ingen nævnt. Ingen glemt. Jeg har haft verdens bedste kollegaer, men om det er én af de to, er jeg sgu ikke så sikker på, lyder det med et grin fra Carsten Werge.

