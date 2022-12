Vender tilbage til FCK

Et velkendt ansigt vender hjem til FC København.

Den tidligere landsholdsspiller Morten Bisgaard, der spillede i FCK fra 2001-2004, skal være såkaldt Player Development Coach på U19-holdet.

Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

Bisgaard kommer fra en stilling som cheftræner for U17-holdet i Vejle, og han afløser Jonas Rothausen, der nu træder ind i rollen som U15-cheftræner, hvilket blev meldt ud tidligere på efteråret.

- I efteråret lavede vi en større trænerrokade i Talentafdelingen, da Hjalte blev assistenttræner for Neestrup, og selv om vi er glade for og stolte over, at vi kunne besætte mange positioner med interne folk, så er det også vigtigt en gang imellem at få nye impulser udefra, siger udviklingsdirektør Sune Smith-Nielsen om ansættelsen.

Annonce:

- Det er selvfølgelig et plus, at Morten har en fortid som FC København-spiller og blandt andet spillede sammen med PC og Hjalte, men han er først og fremmest valgt, fordi han har lige netop den profil, vi har ledt efter til at supplere Alfred Johansson og den øvrige U19-stab.

Artiklen fortsætter under billedet..

Foto: Pelle Rink/Ritzau Scanpix

Morten Bisgaard indstillede sin aktive karriere i 2009. I udlandet nåede han forbi Udinese og Derby County, ligesom han har spillet over 130 kampe for OB.

Siden stoppet har han også været ansat på TV 2 Sport.

- FC København er den største klub i Norden, og der er sket meget i Talentafdelingen, siden jeg var i klubben. Der er et stort setup, som er større end i mange divisionsklubber, så derfor er det en meget attraktiv stilling for mig, siger Morten Bisgaard.