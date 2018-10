Efter chok-exit i Superligaen: Fire navne på blokken til topjob

Mogens Krogh har opsagt sin stilling som sportsdirektør i Vendsyssel FF ved udgangen af denne måned, og dermed skal Superliga-oprykkerne på jagt efter en ny mand til jobbet.

Krogh lagde sin opsigelse på skrivebordet hos bestyrelsesformand Jacob Andersen i mandags, så Vendsyssel FF er selvsagt ikke voldsomt langt i processen at finde en ny sportsdirektør, men det skrider fremad, og aktuelt er fire navne i spil.

- Jeg vil ikke sige, hvilke navne, der er tale om. Vi er stadig tidligt i processen og skal have tid til at tale med potentielle emner. Det er jo heller ikke sikkert, at vi kan vælge fra alle hylder og få ham, vi allerhelst vil have, siger Jacob Andersen til Nordjyske.

Det er uvist, hvad fremtiden bringer for Mogens Krog, men han siger torsdag i et interview med tipsbladet.dk, at han ikke er i dialog med Brøndby IF om at afløse Troels Bech.

