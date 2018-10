Glen afviser spekulationer: - Der er ingen skjult dagsorden

Mandag kom det frem, at forhenværende FC Midtjylland- og AGF-træner Glen Riddersholm har takket ja til jobbet som sportsdirektør for oprykkerklubben Vendsyssel FF.

Dermed afsluttes over et års jobsøgen for den ambitiøse esbjergenser, som overtager jobbet fra Mogens Krogh, der har siddet i stillingen siden juni 2017.

Jobbet som sportsdirektør er da også anderledes, end noget den 46-årige tidligere Superliga-vinder har prøvet før.

- Jeg var glad for at få henvendelsen for cirka 14 dage siden. I starten skulle jeg lige vænne mig til tanken, men jo mere perspektiv og jo mere jeg kom ind i tingene, desto lettere blev det at sige ja, fortæller Glen Riddersholm til Ekstra Bladet.

- Jeg ser jobbet som en udfordring på et helt andet niveau, da det er et job, som kræver andre kompetencer og nogle andre kvaliteter fra mig, end jeg har været vant til. Men det er jo også den udfordring, jeg har søgt.

Netop udfordringselementet var noget, som Riddersholm vægtede højt, da valget faldt på Vendsyssel FF. Selvom jobbet som sportsdirektør på højeste niveau ikke er noget, som den tidligere ulv har kunnet bryste sig af før nu, mener han, at de mange år i Superligaen kvalificerer ham til jobbet.

- Den erfaring, jeg har tilegnet mig der, gør mig selvfølgelig velforberedt til en række af de ting, som ligger lige for. Det vil sige skabe gode rammer for trænerteamet, en god og konkurrencedygtig spillertrup, en god hverdag og infrastruktur, ansætte de rigtige folk i staben og være med til at udvikle klubben sportsligt.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Glen Riddersholm var inden ansættelsen udmærket klar over, at tidligere tiders kæmpen om mesterskabet ikke ligger lige for i en klub som Vendsyssel, hvilket succeskriterierne for den garvede Superliga-ræv da også afspejler.

- Noget af det, som tænder mig ved et projekt, er, at der både er en professionel og ambitiøs tilgang til tingene men også en realistisk indstilling. Det gør, at det, vi kæmper for, er at sikre vores eksistens i Superligaen til næste sæson. Det er den ultimative succes for os, fortæller Riddersholm og fremhæver holdets aktuelle niveau:

- Jeg har kunnet se på afstand, at vi har med et oprykkerhold at gøre, som ikke er faldet igennem på noget tidspunkt. Det er godt trænet, har været godt med i alle kampene, og det har vist, at det mod manges forventninger er konkurrencedygtigt. Der var ikke mange, der havde spået, at Vendsyssel skulle ligge med 12 point efter 13 spillerunder, og at det skulle slå FCK på hjemmebane.

Der er ingen hemmelighed, at Riddersholm efter fyringen i AGF med lys og lygte ledte efter et eventyr i udlandet. Han påpeger dog, at de muligheder, han fik tilbudt, enten var for eksotiske eller kortsigtede, hvorfor han takkede nej. Han vil derfor lægge al sin energi i sit nye job men afviser ikke, at han på sigt atter kan ende op i en trænergerning - det bliver bare ikke i Hjørring.

- Et langt liv i fodbold har vist mig, at man skal passe på med at spå om fremtiden. Jeg kan sige en ting, som jeg har bemærket, at nogle har spekuleret i: Jeg er ikke kommet til Vendsyssel for at blive cheftræner. Jeg er kommet til Vendsyssel for at være sportsdirektør. Der er ikke en skjult dagsorden på nogen måder.

