Lang-gaber endte med jubel i begge lejre

HJØRRING (Ekstra Bladet): - Man spiller fodbold for at vinde. Det et er det, der er sjovt. Derfor skal der heller ikke herske tvivl om, at vi fra start går efter sejren.

Sådan sagde Vendsyssel-træner Jens Berthel Askou til en hal fyldt med sponsorer umiddelbart før den forsinkede start på det opgør mod Randers, hvor det havde flasket sig sådan, at uafgjort ville gøre begge hold til vindere.

Forstået på den måde, at Randers så ville blive puljevindere, mens Vendsyssel ville blive nummer tre, og dermed undgå at skulle ud i et par neglebider-kampe mod Vejle om direkte nedrykning.

0-0 blev slutfacit, og så kunne de juble i begge lejre, mens de stadig spillede i Aalborg.

Og det var heldigt for hjemmeholdet, at det ikke endte med nederlag. For spillerne levede på ingen måde op til deres træners udsagn om at gå efter sejren.

Vendsyssel skabte stort set intet angrebsmæssigt.

Og undgik kun nederlaget, fordi den andre gange udskældte målmand Nicolai Flø leverede en flot kamp mellem stængerne.

To superredninger – en på et skud fra Frederik Lauenborg allerede efter seks minutter og en fra Boman midtvejs i 2. halvleg var toppen af kransekagen i en kamp, som Randers med en kontrolleret offensiv dominerede totalt.

Men træfsikkerheden manglede altså i de afgørende situationer.

Udover de gange Flø brillerede var Saba Lobjanidze tæt på. Men hans indadskruede skud gik lige forbi fjerneste stolpe, og Lauenborg var igen på spil midt i 1. halvleg, men headede forbi målet, da han fik chancen med hovedet, selv om det var tæt under mål.

I den modsatte var et frisparksforsøg fra Jon Thorsteinsson det eneste nævneværdige.

Og mest bemærkelsesværdigt i hjemmeholdets offensiv var derfor den overgearing, som givetvis var årsag til, at super-indkøbet formstærke Al-Hadji Kamara blev afløst af Benjamin Källmann fra 2. halvlegs start.

Kamara rodede sig i de første 45 minutter ind i flere dumme bataljer.

Konsekvensen var et helt korrekt gult kort fem minutter før pausen. Efterfølgende var bomberen alligevel i nærkamp med Frederik Lauenborg, som i værste fald også kunne have kostet et kort og dermed karantæne, når play-off starter.

Så det var klogt af Jens Berthel Askou at pille ham ud. Men givet er, at han i de kommende kampe mod enten Horsens eller SønderjyskE, hvor der skal kæmpes om at undgå at komme ud i play-off-kampe mod nummer tre i 1. division, skal findes helt andre takter frem, end man så mod Randers.

