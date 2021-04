Lønnen udeblev: Dansk klub beklager

De fleste lønmodtagere ser frem til månedens sidste hverdag, hvor lønnen går ind på kontoen.

Den følelse blev fodboldspillerne i 1. divisionsklubben Vendsyssel FF snydt for torsdag - lønnen var ganske enkelt ikke tikket ind som normalt.

Klubbens schweiziske ejere har skrevet ud til spillerne, at pengene ikke er kommet, da den afventer at få penge via statens lønkompensationsordning - men at pengene skulle være på vej. Det oplyser TV 2 Nord, der er i besiddelse af brevet:

'Vi er kede af at pengene ikke er udbetalt ved slutningen af denne måned som sædvanligt og den ulempe det har skabt for jer og jeres familier.'

'Det er et spørgsmål om dage, og vi arbejder 24/7 for at tage de nødvendige skridt og få overført lønnen til jeres personlige konti,' skriver klubbens formand og medejer Ahmet Schaefer

Michael Sahl Hansen, der er direktør i Spillerforeningen, bekræfter overfor Nordjyske at der er kontakt til de frustrerede spillere:

- Vi er naturligvis i dialog med truppen om deres rettigheder med videre, men ellers har vi ikke nogen kommentarer i øjeblikket, lyder svaret.

Vendsyssel FF spiller i 1. divisions kvalifikationsspil og har med seks spillerunder tilbage 21 point - det samme som Skive, der ligger under nedrykningsstregen.