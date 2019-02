Ny Superliga-spiller fik konstateret alvorlige hjerteproblemer

Vendsyssel FF præsenterede tirsdag angriberen Alhaji Kamara, og han skal sparke succes til Hjørring i løbet af foråret. Kamara fra Sierra Leone har blandt andre optrådt for en række svenske klubber, og han havde især succes i IFK Norrköping, hvor han var fra 2014 til 2016 og var med til at blive svensk mester.

Det var imidlertid også i IFK Norrköping, at Kamaras karriere tog en dramatisk udvikling.

I forbindelse med en obligatorisk hjerteundersøgelse forlangt af UEFA forud for IFK Norrköpings europæiske kampe fandt man en medfødt hjertefejl hos angriberen, og det gjorde, at UEFA udelukkede ham fra fodbold på eliteniveau. IFK Norrköping meldte i maj 2016 på klubbens hjemmeside, at man havde foretaget en omfattende udredning af Kamaras hjerte, og konklusionen fra samtlige eksperter var, at angriberen blev frarådet at spille fodbold igen.

- Den afvigelse i hjertet, som Alhaji Kamara har, er usædvanlig og medfører en stor risiko for pludselig død ved maksimal anstrengelse, skrev IFK Norrköping på klubbens hjemmeside.

Som en konsekvens af hjerteproblemerne valgte IFK Norrköping ikke at bruge Alhaji Kamara mere, men i maj 2016 skiftede han til DC United i USA. UEFA's reglement gælder ikke i det amerikanske ligasystem, og derfor kunne Kamara skrive under med klubben trods forbuddet mod at spille.

At DC United kunne indgå en kontrakt med Kamara, fattede Peter Rockborn, der er læge i IFK Norrköping, ikke noget af.

- Samtlige eksperter, jeg har snakket med, siger, at man absolut ikke må lade ham spille med det her, da han risikerer at dø. Jeg vil meget gerne høre argumenterne fra USA. Jeg ville knap nok tillade ham at spille fodbold. Den melding, han fik fra flere uafhængige eksperter var, at det her spiller man ikke fodbold med, sagde Rockborn til Sportbladet i maj 2016.

I DC United blev angriberen undersøgt af to af USA's ledende hjertelæger, har hans agent Patrick Mörk fortalt svenske medier, og de fandt ingen problemer med Kamaras hjerte.

- Det er, som om Gud har givet mig en ekstra chance i livet, og det er jeg meget taknemmelig for, sagde Kamara til Expressen i forbindelse med sit skifte til DC United, hvor han var i kort tid, inden han tog videre til Taawoun i Saudi-Arabien og senere FC Sheriff i Moldova.

Vendsyssel FF ikke bekymrede

I Vendsyssel FF er man godt klar over, at man har hentet en spiller, der tidligere i karrieren har fået konstateret alvorlige hjerteproblemer, men det er ikke noget, der bekymrer sportsdirektør Ole Nielsen.

- Vi er bekendte med det. Vi hæfter os ved, at han har gennemgået samme hjertescreening i FC Sheriff, og her fandt man ingen problemer. Det gjorde man heller ikke i DC United, hvor han også blev tjekket. De rapporter har vi selvfølgelig fået, siger Ole Nielsen til tipsbladet.dk.

- Der er nogle forskellige læger, der har været inde over i tidens løb, og nogle mener ét, mens andre mener noget andet. Jeg hæfter mig ved de rapporter, vi har modtaget for de seneste to år, og af dem fremgår det klart, at der ikke er noget galt.

- Har I ikke selv undersøgt hans hjerte?

- Han har gennemgået et almindeligt lægetjek, men vi har ikke lavet en decideret hjertescreening på ham. Nu er jeg ikke læge, men jeg ved, at hans hjerterytme osv. naturligvis er blevet tjekket af vores læge, og han fandt ikke noget.

- Kunne I ikke med fordel have undersøgt hans hjerte meget grundigt, nu hvor I kender til de her problemer?

- Vi har jo to dugfriske rapporter liggende. Vi kan ikke tjekke ham hele tiden.

- Er du ikke den mindste smule bekymret?

- Kamara er ikke bekymret, og det er vi heller ikke, fordi vi har de her rapporter fra DC United og FC Sheriff, og han har altså også spillet de seneste to år. Vi er da bekendte med, hvad der skete i IFK Norrköping, men for at besvare dit spørgsmål, så nej. Der har som sagt ikke været nogle indvendinger i de rapporter, vi har modtaget, og så vil det være unaturligt, hvis vi selv begyndte at konkludere andet.

- Er du slet ikke bange for, at I gambler med en spillers helbred?

- Det kunne vi aldrig nogensinde finde på, afslutter Ole Nielsen.

Alhaji Kamara har underskrevet en aftale for resten af indeværende sæson med Vendsyssel FF.