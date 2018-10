Officielt: Riddersholm bliver sportsdirektør i Vendsyssel

Superligaklubben Vendsyssel FF har ansat Glen Riddersholm som sportsdirektør.

Det meddeler fodboldklubben fra Nordjylland mandag på sin hjemmeside.

Mogens Krogh stopper i jobbet ved udgangen af oktober.

Glen Riddersholm var i 2015 cheftræner for FC Midtjylland, da klubben vandt sit første DM-guld.

Siden var han træner for AGF, hvor han endte med at blive fyret.

- Det er et scoop, at vi i Vendsyssel FF kan tiltrække så stor en kapacitet som Glen Riddersholm, og vi er stolte af, at han har valgt os, siger Vendsyssels bestyrelsesformand, Jacob Andersen.

- Valget faldt på Glen, fordi han er en stor fodboldkapacitet og har vist, at han kan føre et hold til tops.

- Han kender gamet indefra qua sin tid som cheftræner i både FC Midtjylland og AGF, og vi ser ham som en god sparringspartner for vores unge trænerteam.

- Samtidig har Glen et godt kendskab til talentnetværket i Danmark, da han tidligere har været U17-landstræner for Danmark, siger formanden.

46-årige Glen Riddersholm var fra 2011 til 2015 cheftræner for FC Midtjylland.

Han stoppede i klubben, kort tid efter at han havde ført FC Midtjylland til det danske mesterskab.

Fra begyndelsen af 2016 og frem til september 2017 var han cheftræner for AGF.

Ambitionerne for Vendsyssel FF handler ikke om DM-guld, men om at blive et fast indslag i Superligaen.

Klubben rykkede i maj i år op i den bedste række.

- Vores mål er, at vi skal etablere os i Superligaen, og det gør vi ved at være stærke sammen, siger Glen Riddersholm.

- Vendsyssel FF har gjort det fantastisk i en lang periode og har taget mange store skridt, hvilket oftest er det letteste. Det svære kommer nu – og det er at tage de små skridt, hvis vi skal indfri vores målsætning, siger han.

Glen Riddersholm ser frem til at prøve en anden stilling end den, han har været vant til at bestride i fodboldverdenen.

- Jeg har overvejet i lang tid, om jeg er parat til den. Jeg har været i fodboldbranchen i 33 år, og det er en udfordring, og det tænder jeg på.

- Det er et projekt og en udfordring, hvor jeg kan sætte mine kompetencer i spil, og kan blive udfordret med at lære nogle nye ting.

- Det er det, jeg har brug for i min karriere, og jeg glæder mig utrolig meget til at tiltræde i Vendsyssel FF, siger han.

Glen Riddersholm begynder 1. november officielt i sit nye job.

