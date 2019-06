Skarp kritik for åben skærm: Anfører foran skæbnemøde

Der venter en meget vigtig samtale mellem Vendsyssel-anfører Alexander Juel og klubbens sportsdirektør, Ole Nielsen.

Efter Superliga-exit søndag langede Juel hårdt ud efter klubbens ledelse.

- Der sker så mange vanvittige ting, og der er truffet et hav af elendige beslutninger hele vejen rundt, sagde han blandt andet og hentydede kraftigt til den pludselige fyring af trænerteamet før de vitale playoff-kampe.

Hør resten af interviewet i klippet øverst

Sportsdirektøren kom i studiet hos Canal 9 bagefter og forklarede, at de ønskede ny energi på trænerbænken efter kun en enkelt sejr i 15 kampe.

Ellers affejede Ole Nielsen kritikken fra holdets anfører.

Mandag holdt den nordjyske klub bestyrelsesmøde, og her havde man de indledende snakke om setuppet i 1. division. Ekstra Bladet spurgte sportsdirektøren, om det bliver med Alexander Juel på holdet.

- Det er et internt anliggende, siger han og fortæller, at de to ikke har fået talt sammen efter Lyngby-kampen.

- Er det sandsynligt, at Alexander Juel er i klubben til næsten sæson?

- Jeg kommer til at have en medarbejdersamtale med Alexander Juel. Jeg skal få lidt klarhed over, hvad han mener. Jeg kan ikke svare på hans vegne.

Alexander Juel Andersen holder holdkammeraten tilbage. Søndag holdt han sig ikke tilbage for at komme med kraftig kritik. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

- Hvad betyder det for klubbens image, at anføreren udtaler sig på denne måde?

- Du behøver ikke at spørge mere, for jeg kommer ikke til at sige noget om det, lyder det venligt, men bestemt fra Ole Nielsen.

28-årige Alexander Juel har kontrakt med klubben et år mere.

Skal tilbage i det fine selskab

Hos Vendsyssel FF er målet hurtig tilbagevenden til den bedste række - også selvom der kun er en enkelt oprykningsplads i næste sæsons 1. division.

- Vi har som klub, som organisation og som virksomhed i underholdningsindustrien lært rigtigt meget af det seneste år. Der er blevet taget mange beslutninger – gode som mindre gode – og det er læringen herfra, som vi tager med videre, skriver bestyrelsesformand Jacob Andersen på klubbens hjemmeside.

Klubbens direktør, Lars Glinvad, har tidligere fortalt, at det vil koste klubben mellem 10 og 15 millioner at rykke ned.

Se også: Brøndby henter gammel kending

Se også: Aldrig set før: Brutalt slagsmål i Superligaen

Se også: Superliga-klub to år før planlagt: Hjælp, vi er rykket op!

Superligaen Indefra: Dommer sendt i skammekrogen efter Vejle-kaos